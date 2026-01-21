Життя під ударами дронів і КАБів: жителів однієї з областей закликають негайно евакуюватися

Житель села Копані / © ТСН

У селі Копані, що на Запоріжжі, за 10 кілометрів від лінії фронту залишаються лише 12 людей. Поліцейські, ризикуючи життям, щотижня привозять їм воду, продукти та намагаються вмовити на евакуацію. Під час одного з таких рейсів вдалося врятувати поранену пенсіонерку, яка тиждень пролежала в розбитій хаті.

Подробиці порятунку — в матеріалі кореспондентки ТСН Дарії Назарової.

Чому люди обирають небезпеку

На спорожнілих вулицях Копанів панує мертва тиша, яку перериває лише гудіння ворожих дронів. Ті, хто залишився, здебільшого люди похилого віку, які тримаються за свої стіни до останнього.

Поки правоохоронці розвантажують допомогу, місцеві тягнуть пакети з кормом — у селі безліч покинутих тварин, яких вони намагаються підгодувати. «Та їх тут, мамо моя рідна, бігають усі…» — зітхає селянин.

Порятунок з-під завалів: історія пораненої пенсіонерки

В одному з будинків поліцейські виявили жінку, яка перебувала у критичному стані. Вона лежала сама в темній, холодній хаті з поламаною рукою. Як з’ясувалося, бабусю привалило стіною, коли поруч вибухнув ворожий КАБ (керована авіабомба).

Після довгих вмовлянь пенсіонерка таки погодилася на виїзд. Зараз вона в безпеці в Запоріжжі, де отримує необхідне лікування.

Долинка: «Куди їхати, якщо Запоріжжя теж б’ють?»

Наступна зупинка — село Долинка за 11 кілометрів від фронту. Дорога сюди заблокована поваленим стовпом — наслідок чергового прильоту КАБу. Головна причина відмови від евакуації тут — страх невідомості.

Мешканка Долинки: «Оце Запоріжжя б’ють, а я буду на Запоріжжя виїжджати? Куди?».

Люди виживають без світла та опалення. Дрова купують за державні виплати — 19 тисяч гривень вистачило на зиму. Проте вдень на вулицю намагаються не виходити: над головами постійно пролітають дрони.

Поліцейські наголошують: ситуація погіршується щодня, і зволікання може коштувати життя. Проте є і маленькі перемоги — наступного понеділка запланована евакуація родини з 90-річною матір’ю, яких нарешті вдалося переконати.

