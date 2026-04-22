Життя після СБУ: Василь Малюк зізнався, чим займається після відставки
Колишній очільник Служби безпеки України Василь Малюк вперше після звільнення з посади з’явився на публіці на прем’єрі фільму «Кіллхаус», де зіграв самого себе.
Ввечері середи, 22 квітня, колишній очільник Служби безпеки України Василь Малюк вперше після своєї відставки з’явився на публіці під час столичної прем’єри вітчизняного фільму «Кіллхаус».
Про свою участь у стрічці та подробиці нинішнього життя він розповів в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.
Роль у кіно та наукова діяльність
Малюк зізнався, що спеціально не готувався до своєї ролі у фільмі «Кіллхаус», де він зіграв самого себе в одному з епізодів. Водночас він підкреслив важливість створення такого кіно вже зараз, адже воно демонструє всьому світу фахову роботу українських спецслужб, геройський дух та єдність нації.
У відповідь на запитання про можливі політичні амбіції Малюк категорично відкинув варіант переходу в політику. Натомість він розповів, що продовжує «займатися війною», а також працює над докторською дисертацією, яка присвячена використанню Росією організованої злочинності на шкоду державній безпеці України.
Чим Малюк займається зараз
Попри відставку Василь Малюк продовжує брати активну участь у протистоянні російській агресії спільно з побратимами та виконувати завдання верховного головнокомандувача.
«Моє життя і надалі наповнене організацією та проведенням асиметричних ударів по Російській Федерації. Це і робота в морі, і в повітрі, і у ворожих тилах», — наголосив колишній очільник спецслужби.
Він додав, що такі масштабні операції, як знищення ворожих нафтоекспортних потужностей у Балтійському морі, завдають агресорові багатомільярдних збитків. Малюк пояснив, що втрата цих «брудних нафторублів» безпосередньо впливає на здатність Росії фінансувати війну, ускладнює виробництво ракет і зрештою зменшує кількість обстрілів українських територій.
Нагадаємо, одразу після своєї відставки в січні генерал-лейтенант Василь Малюк заявив, що залишиться працювати в СБУ. Він підбив підсумки найгучніших спецоперацій та запевнив, що боротьба з ворогом не припиниться ні на мить.