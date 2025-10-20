"Життя стало нестерпне": в одному із регіонів росіяни навмисно палять будинки людей та ліси

Чернігівщина / © ТСН

Реклама

Росіяни постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Через це люди змушені жити без електрики.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Життя на прикордонні з РФ

Тиша та порожні вулиці — це перше, що бачиш і відчуваєш у Новгород-Сіверському. Північ Чернігівщини російські війська обстрілюють щодня. Тут довжелезний кордон з Росією, села розташовані впритул до межі і ворог просто тероризує цивільне населення.

Реклама

З найпівнічнішої точки України — села Грем’яч подружжя виїхало рік тому. Під щоденними обстрілами вони жили до останнього. Аж поки російська армія не залишила їм жодних шансів.

«Все майно згоріло. Не тільки дім, а все майно. 19:20 Ну, все, все, нічого, нічого. Ми живемо у сина», — розповідають люди.

Подружжя каже: у Грем’ячі, що межує з Росією, залишилося 26 людей. Та життя там нестерпне.



Це була лабораторія з безпечності продуктів. Одноповерхове приміщення розташовано поміж людських хат. Та наявність цивільних ніколи не зупиняла ворога. Російські телеграм канали відзвітували — у Новгород -Сіверському знищено лабораторію з виробництва біологічної зброї. Елеватор із зерном та лісозаготівельне підприємство теж згоріли від російських ударів.

«Б’ють, ворог чому-то вибирає об’єкти інфраструктури в першу чергу. Зрозуміло, що це підстанції. У нас дуже довготривалі відключення електропостачання. Вчора враз і виключилося. Дзвонимо у РЕМ, а нам кажуть, що прильоти. Тому кажуть, чекайте, будемо відновлювати. Так і живемо кожен день», — каже очільниця громади Людмила Ткаченко.

Реклама

Навіть вже у порожніх селах — навмисне палять хати та навколишній ліс. Половина пожеж, скажімо, у Новгород-Сіверському районі — унаслідок ворожих атак. А гасити їх — немає змоги.

«Через загрозу FPV-дронів, через загрозу повторних обстрілів наш підрозділ в 10-кілометрову зону не виїздить Ще в деяких селах знаходяться люди. Нам інколи приходить інформація, що десь відбувається горіння житлового будинку, але ми не можемо туди виїхати фізично”, - каже заступник начальника 7 ДПРЧ (ДСНС) Владислав Приходько.

Навчання на Чернігівщині

За чотири роки з громади виїхало орієнтовно три тисячі людей. Головно із сіл на кордоні. І їх намагалися переселяти до сіл в глибині громади, де працюють магазини, лікарні та школи. У новому році є шанс, що і школярі Новгород-Сіверського повернуться до школи. Тут будують перше сучасне бомбосховище. Сто мільйонів гривень виділено з держбюджету.

Що кажуть місцеві жителі

На місцевому базарі пані Валентина продає мед з власної пасіки. Каже, обстріли все ближче та частіше. Продавчиня розповідає, що ціну на товар не змінює вже четвертий рік поспіль. Та навіть у базарний день нема кому купувати.



Як пережити зиму — ще одна тема для розмов на місцевому ринку. Новгород-Сіверський це переважно приватна забудова. То ж люди відмовляються від газу і переходять на індивідуальне опалення.

Реклама

Повітряні тривоги подекуди тут тривають більше доби. Місцеве населення росіяни атакують все частіше та інтенсивніше. А ще — саме північчю Чернігівщини транзитом летить частина російських дронів та ракет вглиб країни. Так звану сіру зону росіяни розширюють будь-якою ціною.

Чернігівщина одна з найбільших за територією областей України. І одна з найменших за щільністю населення. Через російські обстріли область тимчасово опинилася без прямого залізничного сполучення із Києвом. А Новгород-Сіверський із сусідньою Сумщиною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЦІЛОДОБОВІ ТРИВОГИ й страхіття на вулицях: репортаж з КОРДОНУ З РФ на Чернігівщині!