"Життя стало нестерпне": в одному із регіонів росіяни навмисно палять будинки людей та ліси
Російські окупанти тероризують жителів Чернігівської області.
Росіяни постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Через це люди змушені жити без електрики.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
Життя на прикордонні з РФ
Тиша та порожні вулиці — це перше, що бачиш і відчуваєш у Новгород-Сіверському. Північ Чернігівщини російські війська обстрілюють щодня. Тут довжелезний кордон з Росією, села розташовані впритул до межі і ворог просто тероризує цивільне населення.
З найпівнічнішої точки України — села Грем’яч подружжя виїхало рік тому. Під щоденними обстрілами вони жили до останнього. Аж поки російська армія не залишила їм жодних шансів.
«Все майно згоріло. Не тільки дім, а все майно. 19:20 Ну, все, все, нічого, нічого. Ми живемо у сина», — розповідають люди.
Подружжя каже: у Грем’ячі, що межує з Росією, залишилося 26 людей. Та життя там нестерпне.
Це була лабораторія з безпечності продуктів. Одноповерхове приміщення розташовано поміж людських хат. Та наявність цивільних ніколи не зупиняла ворога. Російські телеграм канали відзвітували — у Новгород -Сіверському знищено лабораторію з виробництва біологічної зброї. Елеватор із зерном та лісозаготівельне підприємство теж згоріли від російських ударів.
«Б’ють, ворог чому-то вибирає об’єкти інфраструктури в першу чергу. Зрозуміло, що це підстанції. У нас дуже довготривалі відключення електропостачання. Вчора враз і виключилося. Дзвонимо у РЕМ, а нам кажуть, що прильоти. Тому кажуть, чекайте, будемо відновлювати. Так і живемо кожен день», — каже очільниця громади Людмила Ткаченко.
Навіть вже у порожніх селах — навмисне палять хати та навколишній ліс. Половина пожеж, скажімо, у Новгород-Сіверському районі — унаслідок ворожих атак. А гасити їх — немає змоги.
«Через загрозу FPV-дронів, через загрозу повторних обстрілів наш підрозділ в 10-кілометрову зону не виїздить Ще в деяких селах знаходяться люди. Нам інколи приходить інформація, що десь відбувається горіння житлового будинку, але ми не можемо туди виїхати фізично”, - каже заступник начальника 7 ДПРЧ (ДСНС) Владислав Приходько.
Навчання на Чернігівщині
За чотири роки з громади виїхало орієнтовно три тисячі людей. Головно із сіл на кордоні. І їх намагалися переселяти до сіл в глибині громади, де працюють магазини, лікарні та школи. У новому році є шанс, що і школярі Новгород-Сіверського повернуться до школи. Тут будують перше сучасне бомбосховище. Сто мільйонів гривень виділено з держбюджету.
Що кажуть місцеві жителі
На місцевому базарі пані Валентина продає мед з власної пасіки. Каже, обстріли все ближче та частіше. Продавчиня розповідає, що ціну на товар не змінює вже четвертий рік поспіль. Та навіть у базарний день нема кому купувати.
Як пережити зиму — ще одна тема для розмов на місцевому ринку. Новгород-Сіверський це переважно приватна забудова. То ж люди відмовляються від газу і переходять на індивідуальне опалення.
Повітряні тривоги подекуди тут тривають більше доби. Місцеве населення росіяни атакують все частіше та інтенсивніше. А ще — саме північчю Чернігівщини транзитом летить частина російських дронів та ракет вглиб країни. Так звану сіру зону росіяни розширюють будь-якою ціною.
Чернігівщина одна з найбільших за територією областей України. І одна з найменших за щільністю населення. Через російські обстріли область тимчасово опинилася без прямого залізничного сполучення із Києвом. А Новгород-Сіверський із сусідньою Сумщиною.
