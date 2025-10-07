“Життя тяжке стало”: чоловік з Житомирщини розповів, чому вбив дружину і 9-річну доньку

Місце злочину / © Національна поліція Житомирської області

У Житомирській області обрали запобіжний захід чоловіку, який вбив дружину та 9-річну доньку. Згодом він напав ще і на сусідку.

Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Чоловік на суді заявив, що вбив дружину і доньку через «тяжке життя»

Під час обрання запобіжного заходу у суді підозрюваний поводився зухвало та перебивав суддю. Він заявляє, що хоче, щоб його знімали журналісти. Також чоловік вимагає, щоб його відпустили, бо «може він не винний».

«Я вбив дружину, дитину свою. Життя тяжке просто стало і всьо, через то так вийшло», — каже 43-річний підозрюваний.

За даними поліції, чоловік зарізав 42-річну дружину, коли на крик прибігла їхня 9-річна донька — він вбив і її.

Що розповіли сусіди

Трагедія сталась у с. Котівки Радомишльської громади. Страшним злочином приголомшені усі односельці. За кілька годин до вбивства бачили родину і ніби нічого не віщувало біди. А вже в обідню пору чоловік був на вулиці сам з мішком у руках. Вже потім з’ясують, після розправи над рідними, він взявся губити чотирилапих.

Місце злочину / © Національна поліція Житомирської області

«Задушив двох котів, які перебували на подвір’ї, склав їх у мішок. На вулиці побачив песика, почав бити песика», — каже керівник ГУНП Житомирщини Олександр Ковтун.

Слідом рушив до сусідок, яких зустрів на вулиці.

«Питали, що в мішку, а він каже зараз покажу та й до мене — пирнув та і всьо. Дівчата почали вищать і побігли, а він за ними із ножем десь біг», — каже потерпіла Тетяна.

Чоловіка зрештою затримала поліція, тоді в хаті вже і виявили тіла його рідних.

«Вона лежала ниць, маленька ця дівчинка, мама лежала у веранді», — розповіла сусідка вбитих Зінаїда.

Дітей у батьків мали вилучити

За даними поліції, від 2023 року сім’я перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. У подружжя було п'ятеро дітей, з них троє - неповнолітні дівчатка, віком 15, 11 та 9 років.

У серпні 2025 року рішенням суду чоловіка та жінку було позбавлено батьківських прав, проте станом на 4 жовтня малолітніх дітей із сімʼї не вилучили. Відтак правоохоронці проводять перевірку виконання судового рішення органами опіки та піклування в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) КК України.

15-річна дівчинка останнім часом проживала окремо від батьків, разом із братом та сестрою в іншому місті. 11-річна дитина у день трагедії була в друзів по сусідству. Її передали під опіку рідних.

Що інкримінують підозрюваному

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб, у тому числі малолітньої дитини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України), у закінченому замаху на вбивство, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України), а також у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України).

