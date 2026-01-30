Життя в Антонівці: волонтер розповів, як у “червоній зоні” люди ходять по замінованих дорогах

Андрій Петухов

Андрій Петухов на псевдо «Боксер», який евакуює людей з Херсонщини і щодня вивозить цивільних із «червоних зон», розповів, як українці намагаються вижити в Антонівці — населеному пункті, що роками живе під постійною загрозою обстрілів і мін.

В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній волонтер пояснив: люди, які залишилися у прифронтовій Антонівці, з часом звикають навіть до найнебезпечніших умов.

За словами Петухова, населений пункт уже четвертий рік живе без базових комунальних благ — світла, води та стабільного зв’язку.

«Як там можна вижити? Люди звикають до усього. Антонівка вже четвертий рік без світла, немає ні води, нічого. І люди отак запасаються», — розповідає волонтер.

Місцеві, за його словами, виживають завдяки запасам і гуманітарній допомозі, яку збирали роками.

«Ну, десь у когось, може, там вода якась є зі скважини. Запаси. Дуже багато вони там брали гуманітарки. І збирають, збирають. Ну, що бабусі треба, якусь кашку там зварити, балон газовий», — каже «Боксер».

Однак коли запасів не вистачає, людям доводиться виходити з домівок і йти пішки по небезпечних дорогах.

«А якщо немає поїсти, то вони виходять і йдуть пішки. Пішки скупляються і йдуть назад», — зазначає волонтер.

Петухов зізнається: те, що для нього виглядає смертельним ризиком, для місцевих уже стало буденністю.

«Я коли так от їду на евакуацію, я просто дивлюся, що з тачкою йде бабуся, дідусь. І, ну, мені страшно їхати тут, а вони ходять по замінованій дорозі, постійно дрони, обстріли. Так от люди живуть і до такого життя звикли», — каже він.

Окрема проблема — відсутність швидкої допомоги у разі поранення.

«Якщо поранило людину, швидка не приїде. Якщо це сама Антонівка, це буде дуже важко зробити, дуже важко», — каже волонтер.

Навіть заїхати до населеного пункту можна лише з величезним ризиком для життя. Він пояснює, що у разі ураження автівки головне — якомога швидше знайти укриття.

«Головне, коли підіб’ють автівку, шукати місце, де ти можеш сховатися — це погріб. Це погріб є якийсь будинок, от треба кудись бігти і просто ховатися у підвал, бо одразу почне сипати артилерія», — розповідає волонтер.

За його словами, евакуаційні виїзди зазвичай відбуваються невеликими групами з антидроновим прикриттям.

«Ми їздимо евакуацію завжди десь утрьох, учотирьох буває таке. Ось ми їдемо за дідусем, і от ми можемо поїхати вчотирьох на евакуацію, тому що у нас також є пушки антидронові. І один-двоє стоять на прикритті, збивають, одразу ж РЕБи. Ми заходимо витягувати чоловіка», — підсумовує Андрій Петухов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зроблене з Г*МНА! Чоловіки БОЯТЬСЯ ТЦК й СИДЯТЬ В ЧЕРВОНІЙ ЗОНІ! ЧИМ ЖИВЕ ХЕРСОНЩИНА ЗАРАЗ? ІНТЕРВ’Ю