Життя в Ужгороді: які там ціни на нерухомість, продукти і чи відчуває місто війну

Ужгород / © ТСН.ua

Реклама

В Ужгороді немає комендантської години, в карпатські гори захищають не тільки від антициклонів, а й від російських ракет

То чи є шанс, що маленька область на кордоні 4 країн Європи зможе виростити в себе новий український мегаполіс — досліджувала кореспондентка «ТСН.Тижня» Ірина Коваленко.

Найбезпечніший регіон України

Ужгород — найзахідніший обласний центр країни, центр Закарпаття. Це квітучі сакури і навіть пальми, п’янка липова алея, хрумка випічка і кава.

Тут за рогом — буквально вже Європа. Тут видно як літаки розсікають небо білими смугами. Краєвид з минулого життя.

Реклама

Межа Ужгорода проходить по кордону зі Словаччиною. Звідси до Відня, Праги чи Варшави їхати ближче, ніж до Києва. А сама Закарпатська область межує із чотирма країнами ЄС: Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Із повномасштабним вторгненням Закарпаття стало найбезпечнішим регіоном країни. Тут найменша кількість прильотів за весь час. Відсутність комендантської години. Все в купі, здається, зіграло на руку для розвитку Ужгорода.

Однак не лише відпочити і виспатися. Сюди переїздять, перевозять бізнес, відправляють дітей в місцеві школи і садочки.

Населення Ужгорода зросло з офіційних 115 тисяч у січні 2022 до 160 тисяч зараз. Утім реальні цифри більші, кажуть фахівці. Серед переміщених осіб — офіційно зареєстровано 29 тисяч. Релокованих підприємств — понад 200.

Реклама

Релокований бізнес

Одне з релокованих виробництв із Дніпра до Ужгорода бізнеследі Тетяна Шелест перенесла наприкінці 2022 року.

«По карті України обирали найбезпечніше місце. Тому вирішили обрати місто Ужгород. Воно на кордоні, і в якомусь випадку якщо щось трапилось, я б могла дуже швидко з дітьми поїхати за кордон», — каже підприємиця.

Окрім безпеки, зручно для бізнесу — адже компанія експортує продукцію у понад 40 країн Європи. Тут виробляють техніку для салонів краси, зокрема манікюру. Релокували не лише виробництво, а й співробітників з Дніпра.

«На сьогоднішній день в штаті 41 людина, з них десь 10 релокованих разом з нами. Є люди, які релоковані з інших регіонів. Є і місцеві люди тут в компанії», — каже Тетяна Шелест.



Утім до Дніпра родина Тетяни не повернеться: «У Дніпро після закінчення війни ми не повернемось. Ми тут будуємо своє життя, побудували виробництво, будуємо друге, вже син наш ходить в ужгородську школу, ми вже отримали ужгородську прописку».

Реклама

Релоковані підприємства — це податки у місцевий і державний бюджети. За січень –вересень цього року на Закарпатті перерахували 12 мільярдів 300 мільйонів гривень з податку на доходи фізосіб до зведеного бюджету. Порівняно з довоєнним роком плюс 5 мільярдів — практично зріст на 100 відсотків, і це ще не враховані 3 місяці.

Забудова Ужгорода

Ужгород тепер лідер серед темпів будівництва — як у кількості так і у ціні. Тут найвищі ціни як на оренду, так і на купівлю квадратних метрів. Проте жителям міста це не подобається через проблеми із комунікаціями, переповнені школи і садочки та затори на дорогах.

Міський голова Ужгорода змусити забудовників зводити садки і школи не лише приватні — не може. Мовляв, і потреби такої не має.

«І фактично у нас тенденція до зменшення кількості дітей в школах незважаючи на те, що приїхала така кількість громадян», — каже Богдан Андріїв.

Реклама

Мер наводить статистику, за якою у січні 2022 року в дитсадках навчалось 4200 дітей. А зараз — на 200 менше.

Утім колишній головний архітектор Ужгорода вважає, що місто буквально не знає куди несеться. Новий генеральний план тільки на розгляді. Але він заснований прогнозах 2018 року.

“Скільки потрібно на таке населення садочків шкіл, транспортне навантаження, інженерної інфраструктури, електроенергія, вода, каналізація і так далі”, - каже Богдан Сарваш.



Нинішнє активне будівництво послуговується детальними планами окремих територій, ділянками у кілька гектарів. Тобто це як окремі острови ніяк не пов’язані з містом.

Ціни в Ужгороді

“А що в Ужгороді по цінах на продукти? На центральному ринку Ужгорода — “Зеленому” відчула себе як на столичному. Тут так само не хочуть говорити на камеру. І такі самі ціни”, - каже кореспондентка ТСН.

Реклама

У м’ясному відділі пан Володимир був більш охочий до розмови. Він каже, тут теж ціни виросли, як і по всій країні. Він зазначає, що покупців тут небагато.

Як ростуть ціни на Закарпатті вимірюють замість індексу борщу — індексом бограча. За даними Карпатського центру полінгових досліджень, найбільше в ціні зросло м’ясо — на 32%. Щоправда, неясно яке саме. У бограч можуть класти до 5 видів різного м’яса. Далі — перець зріч на 10%. На 8% — неочікувано — вода 5 л. І по 7% зростання розділили картопля, помідори і паприка спеція.

Тож бограч на родину з п’яти людей у жовтні коштував 684 гривні.

Чи відчуває Ужгород війну?

Попри відсутність комендантської години, віддаленість та мінімальну кількість прильотів, не можна сказати, що Ужгород та в цілому Закарпаття не відчує війни. Тут так само ревуть сирени, просто рідше. Так само приносять квіти і прибирають на могилах героїв їхні родичі та близькі.



“В душі кожного вона є, якось причетний до того. У когось чи родичі, чи знайомі на нулю, і постраждали, поранені, мають наслідки”, - каже місцевий.

Реклама

А щодо відсутності комендантської години, Віктор каже, що тут активного нічного життя практично немає. Працюють переважно цілодобові продуктові магазини.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЦІНИ і РІВЕНЬ ЖИТТЯ вже як у КИЄВІ! ВІЙНА ЗМІНИЛА УЖГОРОД до НЕВПІЗНАВАНОСТІ!