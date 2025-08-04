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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Життя за 12 км від ворога: українці розповіли моторошні подробиці про російський терор

Жителі села у Запорізькій області розповіли, як виживають за 12 кілометрів до лінії фронту.

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Фото автора: Кіра Овес Кіра Овес
Життя за 12 км від ворога: українці розповіли моторошні подробиці про російський терор

Веселянка / © ТСН

Родину з двома дітьми евакуювали поліцейські з прифронтової Веселянки на Запоріжжі. Жити в селі стало нестерпно, ворог посилив терор цивільних. Гатять по населеному пункту росіяни з авіації, артилерії та дронів. Напередодні КАБ зруйнував ще одну хату — поранено підлітка і жінку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Росіяни на один із городів у селі скинули щонайменше 5 КАБів. Через це родина із дітьми змушені були ночувати у льосі.

«Сімʼя перебувала всю ніч у підвалі у безпечному місці. Лише тільки о 4 ранку змогли вийти. Зараз максимально оперативно збираємо необхідні речі та вивозимо до безпечного регіону», — каже в.о начальника сектору ювенальної превенції Запорізького РУП Євгеній Токарєв.

Наважились на переїзд, зокрема заради двох доньок 9-річної Тані та 15-річної Вероніки. Речі та навіть холодильник вантажать в автівку. Родина не залишає в небезпеці і пухнастих улюбленців і забирає котів.

Спочатку вони виїдуть до Запоріжжя, а звідти — на Одещину. Там знайомі вже підшукали їм будинок.

Тільки-но родина виїхала як по селу росіяни знову вгатили авіабомбами — поранень дістали 17-річний хлопець та 64-річна жінка, зруйновано будинок. Попри щоденні обстріли у Веселянці за 12 кілометрів від російських загарбників залишається близько восьмиста людей, серед них пів сотні — це діти. Примусової евакуації в селі не оголошували, рішення виїжджати люди поки ухвалюють самостійно.

Поліцейські закликають мешканців прифронтового села не вагатись, і поки ситуація дозволяє — виїжджати до безпечніших регіонів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 новини 4 серпня. Ядерні субмарини США біля Росії! Виверження вулкана на Камчатці!

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