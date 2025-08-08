Живе у приміщенні з телевізором: як горила Тоні у Києві відсвяткував день народження

Горила Тоні

Горила Тоні з Київського зоопарку сьогодні святкує 51 рік. Він — єдина в Україні горила та одна із найстаріших у Європі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

У Київському зоопарку посеред зеленої фазенди, місця, де живе та відпочиває Тоні влітку, влаштовують особливий іменинний пікнік.

«Це не святковий стіл, це у нього такий раціон — сезонні овочі і фрукти, буває може винограду поки що немає, але так як у нього день народження, то йому привезли», — каже завідувачка відділу приматів Київського зоопарку Валентина Дикарьова.

Винуватець свята неспішними кроками виходить зі свого зимового сховку, озирається довкола і з-поміж різноманіття їжі обирає те, що любить найбільше.

«Насамперед він узяв яйця варені, це його найулюбленіша їжа», — каже Валентина Дикарьова.

За людськими мірками Тоні уже понад 90 років, кажуть фахівці. Тут у зоопарку цього поважного жителя лагідно називають пенсіонером.

«Це такий потужний дідусь, він за останні роки схуд. Це добре, ми підтримуємо його у належному стані. Нам потрібно, щоб він рухався, тобто ми розкладаємо їжу по різним кутам вольєру. В нього у зимовому приміщенні є телевізор, тепла підлога, тобто він відчуває себе як дуже-дуже заможний пенсіонер», — каже генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Тоні – 51! Найстаріша горила України святкує день народження

До київського зоопарку Тоні переїхав 26 років тому. До цього жив у Німеччині, де і народився. І звідти уважно стежать за його життям на новому місці. Саме німецькі фахівці докладали чимало зусиль, аби соціалізувати Тоні, адже кажуть, що він від народження вирізнявся норовливістю та нетовариським характером.

Наразі до відвідувачів Тоні теж ставиться трохи зверхньо, байдуже, іноді навіть лякає — ТСН може це стверджувати, адже провідує його упродовж багатьох років.

Приміром 5 років тому за Тоні хвилювалась уся столиця, адже тоді єдина горила в Україні практично не їла, не гралася і заледве ходила. Тоді йому зробили невелику операцію.

Раніше Тоні полюбляв м’ясо, але після того випадку став стовідсотковим вегетаріанцем. За останні роки дієти він помітно схуд, втім, у звіринці переконують — це пішло тільки на користь. У 51-й день народження працівники зоопарку задоволені станом горили, бажають йому здоров’я та довголіття. І додають, що поважний вік Тоні видає лише одне — у нього майже нема зубів.

