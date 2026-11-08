10 дієт, які можуть сповільнити старіння: науковці назвали найефективніші раціони

Що їсти для довголіття / © Credits

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Науковці виокремили 10 популярних дієт, постійне дотримання яких може загальмувати внутрішні процеси старіння організму. Головний висновок дослідження такий: чим якіснішим та здоровішим є щоденне харчування, тим повільніше зношується людський організм.

Про це пише Science Alert.

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Науковці назвали 10 здорових дієт, які можуть сповільнити старіння

Поняття біологічного віку відображає ступінь зношеності внутрішніх органів і клітинних систем. Саме тому біологічний вік нерідко відрізняється від хронологічного — того, який написаний у паспорті. Прискорене біологічне старіння зазвичай тягне за собою скорочення тривалості життя та збільшує ризик виникнення важких хронічних патологій у похилому віці.

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У межах свіжого експерименту група дослідників під керівництвом Німецького центру дегенеративних захворювань (DZNE) опрацювала дані 6 470 добровольців віком від 30 років. Учені зіставили показники відповідності раціону кожній із 10 дієтичних моделей із вмістом спеціальних біомаркерів у крові, які й визначають біологічний вік.

Зібрана статистика показала, що якісне та здорове харчування напряму впливає на рівень зношеності організму.

«Ефекти не є величезними, проте вони піддаються вимірюванню і мають значення для профілактики. Сповільнюючи процес старіння, можна знизити ризик вікових захворювань, таких як деменція або серцево-судинні розлади», — каже епідеміологиня з DZNE Монік Бретелер.

Науковиця додає, що зафіксований ефект відрізняється залежно від конкретного раціону, але позитивна динаміка простежується в усіх випадках.

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Серед популярних дієт, що позитивно впливають на тривалість життя та біологічний вік, опинилися такі:

Середземноморська дієта

Скандинавська дієта

Дієта DASH

Дієта MIND

Альтернативний індекс здорового харчування

Індекс рослинної дієти

Індекс здорової рослинної дієти

Дієтологічна система EAT-Lancet

Ще дві методики — Індекс нездорової рослинної дієти та Дієтичний запальний індекс — навпаки, вимірюють рівень шкідливого харчування з великою кількістю солодощів і солодких напоїв. Згідно зі спостереженнями, повільніші темпи старіння фіксувалися в тих людей, які мали найнижчі бали за цими двома шкідливими індексами.

Для вимірювання вікових біомаркерів автори роботи досліджували карти метилювання ДНК — специфічні хімічні позначки, які природно трансформуються впродовж життя.

Важливим висновком стало те, що учасникам не потрібно було ідеально дотримуватися одразу всіх принципів харчування. Аби біологічний вік був меншим за хронологічний, достатньо було обрати хоча б один із запропонованих напрямків.

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Між цими корисними дієтами науковці зафіксували багато спільного — наприклад, вплив на клітинні структури, клітинну сигналізацію та метаболізм.

Надійність отриманих результатів додатково перевірили на другій контрольній групі з 1 034 осіб за аналогічною методологією. Повторний аналіз повністю підтвердив висновки: збалансоване харчування стійко корелює з уповільненням біологічного старіння.

Водночас автори наголошують, що поки йдеться про зв’язок, а не про доведену причинно-наслідкову залежність.

Що їсти після 60 років для довголіття

Нагадаємо, з віком харчування стає ключовим фактором для підтримки м’язової маси, серця, кісток та імунітету, а однією з найкращих систем раціону для людей після 60 років вважається DASH-дієта.

Цей підхід розробили в Національному інституті серця, легень і крові США для боротьби з гіпертонією, яка, за даними професора Томаша Гродзіцького, уражає 70–80% літніх людей. DASH не є суворим обмеженням, а є збалансованою тривалою моделлю харчування, що базується на овочах, фруктах, цілозернових продуктах, нежирній молочці, рибі, птиці, бобових, горіхах та рослинних оліях.

Режим передбачає достатню кількість білка в кожному прийомі їжі для запобігання втраті м’язів, а також насичення організму кальцієм, магнієм та вітамінами D, C, A і групи B. Натомість варто мінімізувати насичені жири, ультраоброблені продукти, доданий цукор і сіль. Варто замінити солодкі напої водою або несолодким чаєм.

Водночас DASH-дієта не є універсальною: за наявності хронічних хвороб або прийому ліків зміну раціону необхідно узгоджувати з лікарем. Дієтологи наголошують, що здорове старіння вимагає комплексного підходу, тому якість життя та самостійність також залежать від фізичної активності, повноцінного сну та соціального спілкування.

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