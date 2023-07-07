30 секунд, 10 хвилин, кілька днів: різні способи, щоб зробити авокадо стиглим швидше

Якщо ви купили авокадо і вже уявили, як будете їсти його, але плід виявився твердим, не засмучуйтеся. Існують способи, як пришвидшити процес дозрівання авокадо.

Насправді існує кілька лайфгаків, які допомагають вирішити цю проблему, і вони досить прості. Якщо ви ще не знаєте, як зробити, щоб авокадо достигло за 30 секунд, 10 хвилин чи кілька днів — вам буде цікаво вивчити такі методи.

Як максимально швидко зробити авокадо стиглим

Для цього способу вам знадобиться мікрохвильова піч:

Авокадо потрібно проштрикнути виделкою з кількох боків. Далі покласти на тарілку, яку можна використовувати у мікрохвильовій печі. Накрити пластиковою кришкою (це обов'язково, інакше плід вибухне). Спочатку поставте підігрів на 30 секунд. Якщо авокадо все ще буде твердим, можна повторити знову. Тут багато що залежить від потужності печі. Дайте авокадо охолонути, а потім використовуйте для салатів чи канапок.

Як зробити тверде авокадо м'яким у духовці

Якщо у вас немає мікрохвильової печі, не хвилюйтеся. Можна зелене авокадо зробити стиглим у духовці. На це потрібно 10 хвилин часу:

Промийте плід і загорніть у фольгу. Розігрійте духовку до 90 градусів і покладіть туди авокадо. Залиште запікатися на 10 хвилин. Дістаньте авокадо, розгорніть фольгу. Можна використовувати так, як ви запланували.

Як пришвидшити процес дозрівання авокадо, якщо у вас є кілька днів

Це були найшвидші способи дозрівання авокадо, але існують й інші методи.

Наприклад, ви можете покласти тверде авокадо до паперового пакета. Оскільки крафтовий чи обгортковий папір здатний утримувати етилен (газ, що виділяють деякі фрукти та овочі під час дозрівання), плід швидше стане м'яким.

Допоможе й правильне сусідство. Якщо зберігати авокадо поруч із помідорами чи бананами, тоді плід достигне вже за 3 дні. Вся річ у тому, що помідори й банани виділяють багато етилену. Але не забувайте наповнювати пакет із продуктами свіжим повітрям регулярно.

Ще один чудовий спосіб — використання газети. Просто загорніть тверде авокадо в аркуш газети, покладіть у тепле місце (вимкнена гаряча духовка може бути прекрасним варіантом) і залиште, доки плід не стане м'яким.

Якщо ви залишаєте авокадо дозрівати за кімнатної температури, зверніть увагу на вологість. За підвищеної вологості плід просто зіпсується.

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