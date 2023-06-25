5 найкращих продуктів з високим вмістом білка для сніданку: дієтолог радить

Здається, сьогодні всі говорять про білок, і не дарма. Те, про що колись казали як про важливу поживну речовину для нарощування м’язів, тепер розуміється як найважливіший макроелемент для кожної людини. Якщо ви намагаєтеся споживати достатню кількість білка протягом дня, тобто приблизно 0,8 грама на кілограм маси тіла, до того ж, у вас переважно сидячий спосіб життя, вживайте білкові продукти на сніданок.

Білок не лише дозволить відчувати ситість до обіду, але також допоможе вам наростити м’язи та посприяє здоровому фізичному відновленню після ранкового тренування.

Дивовижні переваги вживання білка під час сніданку

Тож, для більшого насичення, а отже, підтримання втрати ваги, білок на сніданок незамінний.

Дослідження за участю молодих жінок показало, що ті, хто снідав стравами з високим вмістом білка, рідше перекушували пізно ввечері.

Інше дослідження за участю молодих людей із зайвою вагою або ожирінням показало, що додавання додаткової кількості білка під час першого прийому їжі запобігає набору жиру в організмі.

Читайте далі, щоб дізнатися, про продукти з високим вмістом білка, які отримали схвалення дієтолога.

Насіння льону

Білок на 30 г: 4,7 грама

Насіння льону – чудова їжа, яку можна додавати до ранкових страв, наприклад, до йогурту, смузі, вівсяної каші та пластівців. А за словами американської дієтологині Мері Сабат, насіння льону є "чудовим джерелом білка, клітковини та омега-3 жирних кислот".

Дослідження, опубліковане в Nutrition Research and Practice, показало, що люди, які вживали насіння льону в йогурті на сніданок, відчували себе більш ситими впродовж дня, а отже, споживали менше калорій.

Яйця

Білок на 1 велике яйце: 6,3 грама

Яйця є одним із найбільш вдалих варіантів для сніданку з високим вмістом білка. Вони недорогі, їх легко приготувати таким чином, що вам не набридне. Ба більше, яйця мають універсальний смак, що добре поєднується практично з будь-яким продуктом.

В омлеті з двох яєць міститься 12 грамів білка. Як продукт тваринного походження, яєчний білок класифікують "повноцінним", тобто таким, що містить усі незамінні амінокислоти, які ваш організм повинен отримувати з їжі.

Турбуєтеся про рівень холестерину в яйцях? Дослідження про вплив яєць на здоров’я серця постійно розвиваються. Якщо у вас високий рівень холестерину, порадьтеся зі своїм лікарем про те, як часто їх їсти, і спробуйте поєднувати їх із багатими на клітковину продуктами з високим вмістом поживних речовин, такими як листова зелень, тости з цільної пшениці або свіжі фрукти.

Сир

Білки на 1/2 склянки сиру 1% жирності: 14 грамів

Усі молочні продукти містять білок, але не всі сири однакові.

Завдяки високому відношенню казеїну до сироватки (два різних типи тваринних білків) сир є джерелом протеїну. Деякі бренди сиру мають близько 10 грамів на порцію, але спробуйте нежирні сири, що містять 15 грамів, лише 100 калорій на половину склянки.

Додайте до сиру улюблені ягоди. Так ви отримаєте страву з високим вмістом білка та клітковини.

Вівсяна каша

Білок на 1/4 склянки вівса: 6 грам

Багато людей асоціюють білок із продуктами тваринного походження, такими як м’ясо та молочні продукти, але деякі зернові також містять багато білка.

Окрім великої кількості власного білка, овес може бути транспортним засобом для ще більшої кількості цього макросу зі смачних сумішей. Додайте горіхи, такі як мигдаль або волоські, а також йогурт, і отримаєте чудовий сніданок, сповнений корисного білка.

Кіноа

Білок на 1 склянку вареної кіноа: 8,1 грамів

Кіноа на сніданок? Спробуйте! Це зерно є ідеальним доповненням до вашого ранкового прийому їжі, оскільки воно містить багато білка (8 грамів на чашку), клітковини, фолієвої кислоти, міді, заліза та цинку. Крім того, його м’який горіховий смак ідеально підходить для приємного початку дня.

Якщо ви приготували велику порцію на вечерю, збережіть додаткову кількість кіноа на наступний ранок і додайте крупу до йогурту або навіть омлету. А якщо варити зерна кіноа на молокці з додаванням кориці, такий сніданок буде схожий на вівсяні пластівці за смаком.

Нагадаємо і про користь сиру для організму. Цей продукт є не тільки смачним, а й корисним для здоров'я.

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