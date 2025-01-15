Багато хто помиляється: в чому різниця між кінзою, петрушкою та селерою

На перший погляд селера, петрушка й кінза можуть здатися однаковими, але це оманливе відчуття. Відмінності досить суттєві: за використанням, смаком та ароматом.

Зовнішній вигляд зелені

Кінза має злегка перисте та довге листя, в петрушки воно трохи коротше і має темно-зелений колір. Крім цього, у кінзи листя ще й більш округле, а у петрушки — загострене.

Селера відрізняється довгими та вузькими стеблами. Вони набагато довші, ніж у петрушки чи навіть кінзи.

Як вживають у їжу селеру, петрушку й кінзу

Найчастіше кінзу та петрушку використовують для прикрашання різних страв, особливо салатів. А ось селера, крім декоративної функції, може бути і самостійною стравою або основним інгредієнтом. Вона чудово зберігає смак та аромат навіть після приготування.

І селера, і петрушка, і кінза часто використовуються в супах, щоб посилити їхній смак.

Чим корисні петрушка, кінза й селера

В 100 г петрушки міститься 23 калорії, відповідно в кінзі — 26 калорій, а в селері — 16 калорій.

Якщо говорити про кількість білка в цих видах зелені, то в 100 г петрушки його 2,97 г, кінзи — 3,52 г і селери — 0,69 г. Тобто тут користь кінзи очевидна.

Говорячи про аромат і смак, можна сказати, що кінза відрізняється інтенсивним лимонним смаком і досить стійким ароматом.

Петрушка, навпаки, має м'який та ніжний смак.

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