Без кубиків та зайвих спецій: кулінари розкрили «золоту пропорцію» для ідеально прозорого бульйону

Як зварити наваристий бульйон: ідеальні пропорції / © pixabay.com

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Справжній традиційний бульйон не потребує штучних підсилювачів смаку чи великої кількості спецій. Насичений аромат, насичений колір та наваристість досягаються завдяки правильно підібраному поєднанню різних видів м’яса, кісток та повільному варінню. Досвідчені шеф-кухарі розкрили формулу «золотої пропорції», яка гарантує ідеальний результат.

Про це пише польське видання Pyszności.

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Яке м’ясо потрібно для насиченого бульйону

Як зазначають кулінари, бульйон, зварений виключно на молодій курці, може бути смачним, проте часто йому бракує глибини та виразного аромату.

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Щоб отримати традиційний насичений смак, рекомендують поєднувати птицю з яловичиною частинами, що містять шкіру, хрящі та сполучну тканину.

Кожен вид м’яса виконує свою роль:

Курятина забезпечує характерний смак птиці.

Яловичина додає бульйону насичених м’ясних ноток і темнішого кольору.

Індичка робить відвар більш повноцінним, не додаючи надмірної кількості жиру.

Качка поглиблює аромат. Однак її потрібно використовувати помірно, оскільки надлишок може перебити смак інших інгредієнтів.

Важливу роль відіграють також кістки, шкіра, хрящі та сухожилля. Під час тривалого варіння колаген із цих частин перетворюється на желатин. Завдяки цьому бульйон набуває густішої консистенції, а після охолодження може трохи застигати.

Співвідношення м’яса та бульйону

Приблизно на 4 літри холодної води використовуйте:

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900–1000 г курки з кісткою,

500–600 г яловичої грудинки,

400–500 г індичих крилець,

200–300 г качиної шиї або крила.

Таким чином, співвідношення птиці до яловичини становить приблизно два до одного. Качку використовують як додатковий інгредієнт для посилення аромату.

Якщо ж хочеться отримати ніжніший і легший смак, качку можна взагалі не додавати, збільшивши кількість курятини.

Як отримати максимум смаку з м’яса?

Залийте м’ясо холодною водою та повільно нагрівайте. Бульйон не повинен сильно кипіти, оскільки частинки жиру та білка розчиняться в бульйоні. Варіть на повільному вогні 3–4 години, додавши овочі через першу годину.

Додайте сіль ближче до кінця, коли частина води випарується. Це полегшить оцінку смаку та допоможе уникнути пересолювання. Додайте смажену цибулю для кольору та аромату, але не використовуйте її для заміни фактичної кількості м’яса.

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