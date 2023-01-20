Без соди: шість інгредієнтів, якими можна замінити цей продукт в млинцях

Млинці без соди вийдуть еластичними і пористими. Вони "витримають" будь-яку начинку і порадують чудовим смаком. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як приготувати млинці без додавання соди.

Якщо потрібно приготувати ажурні млинці з начинкою чи без неї, часто додають до тіста соду. Саме завдяки їй вони виходять пишними і мають "дірочки". Проте далеко не всім подобається у цій страві смак соди.

Цей інгредієнт можна замінити. Тісто при цьому не втратить своєї еластичності та текстури, а ось смак буде значно кращим.

Пекарський порошок (розпушувач)

До складу розпушувача входить невелика кількість соди, а також лимонна кислота, яка потрібна для її погашення. Пекарський порошок можна використовувати для приготування тіста на млинці, якщо в ньому не міститься мед. В цьому випадку соду замінити нічим не можна. Розпушувач використовуйте відповідно до інструкції, яку знайдете на упаковці. Можна також скористатися такими пропорціями: 2 чайні ложки розпушувача замість однієї чайної ложки соди.

Дріжджі

Цей компонент слід додавати з обережністю. Хоча млинці дійсно вийдуть пишними, однак вони будуть в результаті мати характерний для дріжджової випічки присмак. Також не забувайте, якщо ви додаєте в тісто дріжджі, тоді потрібно залишити його на деякий час в теплому місці без протягів. Воно повинно підійти.

Мінеральна вода чи кефір

Кефір також допоможе добитися пористої текстури в млинцях. Жирність тут ролі не відіграє, а ось на температуру потрібно звернути особливу увагу. Найкраще злегка підігріти кефір або додати його кімнатної температури.

Мінеральна вода — ще один інгредієнт, який замінить соду. Однак, щоб отримати "дірочки" додавати слід лише сильногазовану воду.

Алкоголь

Алкоголь може без проблем виконати роль соди в тісті для млинців. Віддавати перевагу краще міцним напоям — рому, горілці, коньяку. Однак, якщо інших варіантів немає, підійде і пиво. Краще вибирати світле фільтроване. Якщо ви плануєте приготувати солодкі млинці, можна використовувати і різноманітні лікери. Вони також зроблять тісто пишним, з дірочками, а ще нададуть йому неповторного смаку.

Крохмаль

Кукурудзяний або картопляний крохмаль зробить млинці більш еластичними, а їх структурі подарує ніжність. Також вважається, що вони виходять тоншими і менше рвуться. Якщо вирішили використати цей інгредієнт замість соди, варто запам'ятати, що перед кожною новою порцією тісто ретельно перемішують.

Маргарин чи вершкове масло

М'яка та ніжна текстура млинців вийде, якщо замінити соду вершковим маслом (маргарином). Тут, як і у випадку з кефіром, важлива температура. Не підходять розтоплене масло чи продукт, який щойно витягнули з холодильника. Для млинців підійде лише масло кімнатної температури.