Більшість робить це неправильно: коли насправді потрібно наливати олію на пательню

Коли наливати олію на пательню

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Якщо ви часто готуєте вдома, певно, хоч раз замислювалися про те, як правильно наливати олію на пательню: на холодну чи вже розігріту? Найменша помилка в послідовності може безнадійно зіпсувати страву, тож розповідаємо головний секрет смаження їжі.

Про це пише Egészség Kalauz.

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В яку пательню наливати олію: холодну чи розігріту

Загальне правило для більшості страв просте: спочатку розігріваємо посуд, потім вливаємо жир і лише наприкінці додаємо продукти. Це гарантує рівномірне покриття поверхні олією та утворення гарної скоринки замість вбирання зайвого жиру стравою.

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Якщо ж зі сковорідки йде дим, це означає, що ви обрали зависоку температуру смаження. Саме тому для більшості страв варто спершу прогріти пательню, а потім влити олію.

Але є і винятки, коли приготування варто розпочинати на холодній сковорідці. Це стосується жирного м’яса — наприклад, бекону чи качиної грудки. Під впливом поступового нагрівання ці продукти плавляться у власному соку та стають ідеально хрусткими.

Також до холодної сковорідки потрібно додавати ароматні олії з прянощами та часником, бо саме повільне прогрівання дасть максимум смаку та аромату.

Перед обсмажуванням м’ясо, гриби чи кабачки обов’язково потрібно просушити паперовим рушником, бо залишки вологи перетворяться на пару, і замість смаження ви почнете тушкувати страву.

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Якщо ви готуєте на вершковому маслі, варто додавати його на останньому етапі приготування. Усе тому, що через низьку точку димлення воно миттєво згоряє.

Яку олію обрати

Реакція інгредієнтів на тепло залежить від обраної олії. Якісна рафінована оливкова чи екстракласу підходить для салатів, смаження овочів та риби на середньому вогні.

Ріпакова олія універсальна завдяки нейтральному смаку, а вершкове масло дарує кремовий смак.

Зважайте і на те, що «точка димлення», якою називають момент появи диму у сковорідці, залежить від очищення та попереднього використання олії.

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Тонкі скибки чи овочі вимагають високого вогню, а риба чи яйця — делікатного. Занадто холодний посуд змусить м’ясо виділяти сік, а надто гарячий — спалить краї.

Також радять орієнтуватися на звук смаження: тихе, рівномірне шипіння свідчить про ідеальний баланс, тоді як різкий тріск попереджає про перегрів пательні.

Ще кілька секретів смаження

Аби м’ясо не прилипало до пательні, потрібно дати йому добре просмажитися. Щойно воно підрум’яниться, відразу почне легше відходити зі сковорідки.

Якщо ви маєте антипригарну сковорідку, робіть тоненький шар олії та не розігрівайте її порожньою.

Овочі з великою кількістю води потрібно солити до смаження, аби отримати підрум’янену скоринку.

Кабачки, перець, броколі та стручкову квасолю можна смажити на максимальному вогні, щоб зберегти колір та текстуру.

Трави та дрібно нарізаний часник найкраще додавати на останніх етапах приготування страви, аби спеції не підгоріли.

У жодному разі не використовуйте олію повторно чи багато разів.

Як утилізувати використану олію після смаження

Нагадаємо, що зливати використану олію після смаження в раковину чи унітаз категорично заборонено через ризик утворення важких заторів у трубах, а викидати її в контейнери для органіки чи вторсировини не можна, оскільки вона псує компост і робить папір чи пластик непридатними для перероблення.

Фахівці радять утилізувати побутові обсяги олії через загальне сміття: дайте їй охолонути, перелийте в щільно закриту місткість, наприклад, стару пляшку чи банку, та викиньте у відповідний контейнер. Великі обсяги жиру, наприклад, з ресторанів, слід здавати на професійне перероблення спеціалізованим компаніям.

Крім того, залишкам кулінарного жиру можна знайти корисне побутове застосування. Зокрема, олією можна змащувати нефарбовані дерев’яні поверхні на подвір’ї для створення безпечного водовідштовхувального шару, який зберігає природний колір деревини. А тваринні жири чи смалець можна змішати з насінням та горіхами й заморозити, щоб зробити поживні годівниці для підтримки диких птахів узимку.

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