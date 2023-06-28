Броколі пожовтіла: чи можна на думку експертів їсти таку капусту

Броколі — популярний овоч на столі українців. Такий вид капусти містить чимало корисних вітамінів та мінералів. Але чи можна їсти броколі, коли вона вже пожовтіла?

За словами Дженіфер Кац, дієтологині, яка має 31 рік досвіду роботи в США, коли броколі починає жовтіти, це означає, що вона вже несвіжа. Поживна цінність овоча зменшується, особливо водорозчинних елементів, зокрема вітаміну С. Також погіршується і смак капусти. Але навіть злегка пожовтіла броколі залишається безпечною для здоров'я. Її можна споживати в їжу, хоча її якість не така висока.

Дієтологиня Дейдре Гюнсамен такої ж думки. Вона впевнена, що навіть пожовклу броколі можна їсти, хоча її смак починає сильно гірчити. Важливо зазначити, що цей вид капусти починає жовтіти тоді, коли хлорофіл, що міститься в ній, розщеплюється. Це означає, що вона все ще безпечна для вживання, але скоро зіпсується. Тому такий овоч важливо з'їсти якнайшвидше.

Магістр наук з біохімічного та молекулярного харчування Карл Бендер, стверджує, що загалом жовту броколі їсти безпечно. Як правило, такі зміни відбуваються з капустою, коли вона старіє або погано зберігається. Тоді вона може пожовкнути вже за кілька днів.

Найкраще не їсти таку броколі в сирому вигляді, а приготувати з неї будь-яку страву. Так ви будете впевнені, що точно усунули всі шкідливі бактерії. Якщо ви не маєте змоги купити свіжу броколі, краще обирати заморожену. Тому що у капусті, яка вже пожовтіла, майже не залишається поживних речовин. А заморожена зберігає всі властивості свіжої набагато довше.

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