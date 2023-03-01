Будуть вищими: вчені відповіли, який продукт потрібно їсти дітям, щоб вирости

Що впливає на зріст дитини? На 80% природа генетично визначає цю цифру. Однак 20% залежать від різних чинників, в тому числі і від того, чим харчується дитина. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що потрібно їсти, щоб вирости.

На зріст дитини значною мірою впливає концентрація певних гормонів, особливо соматотропіну, який часто називають "гормоном росту". Також в цьому процесі беруть участь гормони надниркових і щитовидної залоз. За допомогою правильного харчування та способу життя можна скоригувати зріст.

Вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі виокремили продукти, які можуть покращувати ріст дитини. Наприклад, за їхнім переконанням некращим і найдешевшим варіантом сніданку є яйця. Скільки потрібно їсти ці корисні продукти для дітей, щоб обігнати своїх однокласників?

Що потрібно їсти для того, щоб вирости

Дослідниками було проведено експеримент в Еквадорі, в якому взяли участь немовлята у віці від 6 до 9 місяців. Їх розділили на дві однакові групи. Одній групі щодня давали одне яйце протягом 6 місяців, іншій були контрольною групою і не куштували в цей період яєць.

За результатами, ті немовлята, які їли яйця, на 47% мали нижчі показники затримки зростання, а ще у 74% були менші шанси здобути недостатню вагу. Провідна дослідниця Лора Яннотті поділилася, що вони були дуже сильно здивовані, коли побачили, наскільки ефективним було дослідження. Адже розмір ефекту склав 0,63 у порівнянні з 0,39 в середньому по всьому світі.

Хоча дослідники також зазначають, що результати можуть бути дещо спотвореними через обмежене вживання цукру серед учасників тестової групи. Проте завдяки експерименту все ж можна розв'язати проблему недоїдання в тих регіонах, де немає доступу до належного харчування. Яйця — доступний продукт, який можна придбати в будь-якому магазині. А ще вони є збалансованим продуктом не лише для немовлят, але й для дітей старшого віку.

Зазначається, що вчені додатково дослідили продукт на наявність алергічної реакції. Тому учасників ретельно обстежували під час щотижневих візитів. На щастя, жодних негативних змін не було виявлено.

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