Чи безпечно зберігати відкриті консерви: що про це кажуть експерти з безпеки харчових продуктів

Як довго можна зберігати відкриту консерву і чи можна взагалі залишати так їжу? Це впливає не лише на безпеку, але й на смакові якості продукту.

Напевно, ви робили так не раз. Відкривали консерву з томатною пастою чи брали половину банки консервованої квасолі, а потім накривали ємність фольгою і ставили з залишками продукту в холодильник. Через декілька днів така їжа може дивно пахнути та виглядати. Чи безпечна вона для вживання?

Незалежно від того, чи це томатна паста, консервовані овочі, квасоля чи риба — чи можна зберігати відкриту консерву? Що про це кажуть експерти?

Згідно з інформацією від Міністерства сільського господарства США, невикористані залишки консервів можна зберігати у холодильнику, але потрібно пам'ятати про деякі нюанси. В банці продукти будуть залишатися безпечними для здоров'я 1-5 днів. Тут все залежить від того, який це тип за університетом Пердью. Наприклад, рибна консерва може стояти відкритою в холодильнику всього 2 дні, фрукти — від двох до чотирьох, а томатна паста — близько п'яти. Однак експерти стверджують, що для збереження якості та смаку краще все ж помістити продукт у скляну чи пластикову ємність, а вже після цього поставити у холодильник.

Келсі Кунік, зареєстрована дієтологиня, радниця веб-сайту з аналізу харчування Fin vs Fin, стверджує, що особисто завжди перекладає залишки консервованих продуктів у скляну банку для зберігання в холодильнику чи морозильній камері. Це збереже смак і текстуру їжі. Якщо залишити їжу у відкритій консерві, повітря буде взаємодіяти з її поверхнею та їжею, через що смак продуктів може змінитися.

Якщо ви все ж вирішили поставити відкриту консерву в холодильник, варто звернути увагу на важливість щільного закриття банки. Ніколи не залишайте на полиці консерву без кришки, адже їжа всередині може увібрати запах інших продуктів або туди може щось впасти.

Найкращим вибором для герметичності їжі Крістен Сміт, дієтологиня у Piedmont Healthcare (Джорджия) та представниця Академії харчування та дієтології, вважає пластикові кришки або поліетиленову плівку. Не варто намагатися накрити банку оригінальною металевою кришкою. Вона не створює герметичності та ще й ви можете порізати пальці об гострі краї.

Деякі продукти зберігаються в консервованих банках краще, ніж інші. Наприклад, за словами Кунік, некислі продукти (шпинат, квасоля, тунець), як правило, зберігають текстуру та смак, а ось кислі (наприклад, помідори, томатна паста) змінюються через те, що кислотність швидко вбирає в себе металевий присмак.

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