Чи можна пити каву людям з захворюваннями ШКТ: гастроентерологиня дала відповідь

Важко знайти людину, яка б починала свій ранок не з горнятка кави. Однак вживати цей популярний напій можна далеко не всім. Кому шкідлива кава — читайте в матеріалі ТСН.ua.

На своїй сторінці в Instagram гастроентерологині Євгенія Белінська розповіла, чи можна пити каву людям, які мають хвороби ШКТ.

Як впливає кава на організм

Існує певне твердження, що каву за хвороб, пов'язаних з ШКТ (шлунково-кишковим трактом), пити заборонено. Особливо, якщо доповнювати напій солодощами. Однак воно є нічим іншим як міфом.

За словами лікарки, не варто демонізувати будь-яку їжу. Фахівчиня вказує, якщо наразі ви перебуваєте у стані ремісії, тобто активних скарг з боку ШКТ у вас немає, то можете пити каву і навіть додавати до неї тістечко. Але тут є один важливий нюанс — не можна робити це натщесерце.

Тобто людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту краще відмовитися від того, щоб починати свій ранок із кави. Це може призвести до дефіциту заліза в крові. А тому краще спочатку поїсти, а вже через годину-дві пити горнятко кави.

Також не варто вживати напої на основі кави під час їжі або замість неї.

Кому шкідлива кава — від неї краще відмовитися

Експертка наголошує — після вживання будь-якого продукту (і кава не виняток), потрібно відстежувати своє самопочуття. Якщо після напою ви відчуваєте біль, печію чи інші дискомфортні відчуття, краще відмовитися від нього на деякий час.

А ще каву не варто пити, якщо у вас є жовчокам'яна хвороба чи будь-який стан, що супроводжується діарейним синдромом. Кава має жовчогінний ефект, а тому може погіршити самопочуття.

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