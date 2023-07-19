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Незвичайне варення з картоплі: розповідаємо, як приготувати

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
407
Час на прочитання
1 хв
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Незвичайне варення з картоплі: розповідаємо, як приготувати

Варення з картоплі

Цікавий рецепт картопляного варення, для якого потрібно кілька інгредієнтів.

Варенням із кульбаби, кабачків, зелених помідорів, напевно, вже нікого не здивуєш, а от варення з картоплі – це дійсно незвично.

Для приготування варення з картоплі потрібно:

  • 330 грамів картоплі,
  • 250 грамів цукру,
  • 10 грамів ванільного цукру,
  • 80 грамів води,  
  • 20 мілілітрів рому, можна замінити коньяком.

Крім того, потрібно взяти в рівних пропорціях по одній чайній ложці мелених спецій, а саме імбиру, кориці, мускатного горіха та гвоздики.

Приготування варення з картоплі:

  • Картоплю помити, почистити та відварити до готовності.
  • Гарячу картоплю розтерти в пюре.
  • Зробити сироп – цукор розчинити у воді, поставити на вогонь та довести до кипіння.
  • До сиропу, що закипів, додати картопляне пюре, спеції, ванільний цукор. Зменшити вогонь до мінімуму і варити, безперервно помішуючи, ще близько 15 хвилин.
  • Приблизно за хвилину до закінчення варіння додати ром, після чого зняти з вогню.
  • Готове варення перекласти до стерилізованих банок, закрутити кришками, дати охолонути – і можна зберігати.

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Дата публікації
Перегляди
407
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