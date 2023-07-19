Незвичайне варення з картоплі: розповідаємо, як приготувати

Цікавий рецепт картопляного варення, для якого потрібно кілька інгредієнтів.

Варенням із кульбаби, кабачків, зелених помідорів, напевно, вже нікого не здивуєш, а от варення з картоплі – це дійсно незвично.

Для приготування варення з картоплі потрібно:

330 грамів картоплі,

250 грамів цукру,

10 грамів ванільного цукру,

80 грамів води,

20 мілілітрів рому, можна замінити коньяком.

Крім того, потрібно взяти в рівних пропорціях по одній чайній ложці мелених спецій, а саме імбиру, кориці, мускатного горіха та гвоздики.

Приготування варення з картоплі:

Картоплю помити, почистити та відварити до готовності.

Гарячу картоплю розтерти в пюре.

Зробити сироп – цукор розчинити у воді, поставити на вогонь та довести до кипіння.

До сиропу, що закипів, додати картопляне пюре, спеції, ванільний цукор. Зменшити вогонь до мінімуму і варити, безперервно помішуючи, ще близько 15 хвилин.

Приблизно за хвилину до закінчення варіння додати ром, після чого зняти з вогню.

Готове варення перекласти до стерилізованих банок, закрутити кришками, дати охолонути – і можна зберігати.

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