Незвичайне варення з картоплі: розповідаємо, як приготувати

Цікавий рецепт картопляного варення, для якого потрібно кілька інгредієнтів.
Варенням із кульбаби, кабачків, зелених помідорів, напевно, вже нікого не здивуєш, а от варення з картоплі – це дійсно незвично.
Для приготування варення з картоплі потрібно:
- 330 грамів картоплі,
- 250 грамів цукру,
- 10 грамів ванільного цукру,
- 80 грамів води,
- 20 мілілітрів рому, можна замінити коньяком.
Крім того, потрібно взяти в рівних пропорціях по одній чайній ложці мелених спецій, а саме імбиру, кориці, мускатного горіха та гвоздики.
Приготування варення з картоплі:
- Картоплю помити, почистити та відварити до готовності.
- Гарячу картоплю розтерти в пюре.
- Зробити сироп – цукор розчинити у воді, поставити на вогонь та довести до кипіння.
- До сиропу, що закипів, додати картопляне пюре, спеції, ванільний цукор. Зменшити вогонь до мінімуму і варити, безперервно помішуючи, ще близько 15 хвилин.
- Приблизно за хвилину до закінчення варіння додати ром, після чого зняти з вогню.
- Готове варення перекласти до стерилізованих банок, закрутити кришками, дати охолонути – і можна зберігати.
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