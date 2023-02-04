Чи можна їсти апельсин перед сном: користь і шкода помаранчевого фрукта

Помаранчевий цитрус можна часто зустріти на столі українців. Його люблять за соковитий смак та корисні властивості для організму. Людей, які намагаються схуднути і вести здоровий спосіб життя, часто цікавить, коли краще їсти апельсин і чи можна це робити перед сном. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

В чому користь апельсинів

Цей сонячний фрукт, який українці найчастіше купують взимку, приносить організму чимало користі:

магній та флавоніди гесперидину, які входять до його складу, допомагають розріджувати кров, прискорюють харчування всіх органів, зміцнюють стінки судин, нормалізують підвищений кров'яний тиск;

в апельсинах міститься велика кількість вітаміну С, який покращує захисні функції організму, зміцнює імунітет та знижує ризик появи каменів в нирках;

також в них міститься кальцій, який допомагає покращувати стан кісткової тканини;

антиоксиданти позитивно впливають на шкіру, уповільнюючи її старіння, адже вона отримує додатковий захист від вільних радикалів;

завдяки великому вмісту харчових волокон помітно зменшується ризик виникнення виразки шлунку;

до складу апельсинів також входить особлива сполука D-лімонен, яка підвищує ефективність боротьби проти раку легенів, грудей, ротової порожнини і шкіри.

А ще, якщо регулярно їсти апельсини, відбувається підвищення опірності печінки різноманітним токсинам.

Чи може апельсин нашкодити

Однак, незважаючи на всі корисні властивості, дієтологи не рекомендують надто часто вживати цей фрукт. Якщо робити це в необмежених кількостях, можна стикнутися з різними проблемами зі здоров'ям:

виникнення алергічних реакцій;

можливість розвитку цукрового діабету;

посилення виразки шлунку чи появу розладу шлунково-кишкового тракту через кислоти, які містяться в апельсинах;

завдання шкоди зубній емалі (тому після кожного вживання фрукту рекомендується ополіскувати ротову порожнину).

Коли краще їсти апельсин і чи можна це робити перед сном

На ніч і в будь-який інший час доби апельсини варто вживати в обмеженній кількості. Теоретично їсти цей фрукт ввечері не забороняється, але, як і у разі з іншими продуктами, краще не робити цього перед тим, як ви збираєтесь лягати спати. Якщо ви полюбляєте вечеряти фруктами, обов'язково передивіться свій раціон і не відкладайте вживання апельсинів на пізній час. Дієтологи стверджують, що найкраще це робити за дві-три години до сну.

Справа в тому, що в нічний час метаболізм сповільнюється, тому навіть фрукти чи ягоди можуть не перетравитися. Як наслідок виникає бродіння, яке є причиною поганого самопочуття та тяжкості в животі зранку.

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