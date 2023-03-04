Чим корисні фісташки для людини: чи мають вони протипоказання і чому ці горіхи такі дорогі

Фісташки цінуються гурманами не лише за яскравий смак. Цей вид горіхів надзвичайно корисний для здоров'я. В чому їхня користь — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому фісташки коштують так дорого

Любителям горіхів важко не помітити, що фісташки коштують набагато дорожче інших видів горіхів. Така висока якість пояснюється складністю їх вирощування і збирання врожаю.

Фісташка починає приносити урожай лише на сьомий рік свого життя, а інколи навіть пізніше. Горіхи можна збирати лише раз на рік і тільки вночі, оскільки в денний час дерево виділяє отруйні для людини речовини. Кожен горіх збирають, висушують та очищають вручну. Потім їх замочують у соленій воді і обсмажують. Лише після всіх цих процедур вони потрапляють на прилавки магазинів.

На ціну фісташок в Україні впливає також і транспортування. В нас ці горіхи не ростуть. Фісташкові дерева можна зустріти в Туреччині, Марокко та країнах Середньої Азії.

Чим корисні фісташки

У фісташках міститься велика кількість клітковини, різних мінералів та корисних жирів. А ще вони є лідером серед горіхів за вмістом калію. Вченими було доведено, що фісташки допомагають знизити рівень гормону кортизолу. Тому перекушування фісташками можна назвати справжнім антистресом.

До складу фісташок входить вітамін В7, який відіграє важливу роль у обміні речовин. Також вони містять селен, який потрібен для стимулювання імунітету та підтримання здоров'я щитовидної залози. Фісташки корисно вживати для підтримання зору, тому що до їх складу входить лютеїн. Також лікарі радять вживати ці горіхи людям, які страждають на захворювання легенів і серця.

Косметика з фісташковою олією дуже корисна для здоров'я волосся. Такі засоби допомагають живити і зволожувати шкіру, зміцнюють локони, допомагають прибрати пігментні плями.

Скільки фісташок потрібно з'їдати на день

Норма вживання фісташок — 20-40 г на день. Хоча деколи її можна збільшити до 50 г горіхів. Якщо їсти більше, це може бути шкідливо для травлення.

Чим корисні фісташки для жінок

Східна медицина радить вживати фісташки тим, у кого є проблеми із зачаттям чи регулярністю циклу. Фісташки багаті на вітамін Е, який є важливим для жіночої репродуктивної системи. З часом можна помітити, що гормональний фон почав покращуватися.

Також велика кількість корисних жирів у складі фісташок допомагає боротися з запальними гінекологічними захворюваннями. Якщо ці горіхи не викликають алергії, їх можна сміливо включати до раціону під час планування вагітності.

20-30 г фісташок на день рекомендують з'їдати жінкам для збереження краси. Вони допомагають підтримувати хороший кровообіг і тонус шкіри. Саме завдяки отриманню достатньої кількості натуральних жирів можна отримати здорову шкіру та нігті.

Корись фісташок для чоловіків

Фісташки рекомендують вживати чоловікам і ось чому:

ці горіхи допомагають покращити потенцію та нормалізувати гормональний фон, тобто організм чоловіка почне краще виробляти тестостерон;

до їхнього складу входить омега-3, яка покращує кровобіг, тому їх радять вживати для запобігання еректильної дисфункції;

завдяки своїм властивостям фісташки підвищують якість сперми і покращують синтез білка;

сирі фісташки рекоменують їсти, якщо ви хочете набрати м'язову масу.

Однак важливо не перестаратися. Не можна з'їдати понад 50 г фісташок на день.

Чи мають фісташки протипоказання

Варто зазначити, що фісташки мають і свої протипоказання. Наприклад, ці горіхи дуже калорійні (на 100 г продукту цілих 552 ккал), тому їх не варто їсти багато тим, хто стежить за своєю вагою.

За хвороб шлунку і нирок фісташки можуть бути шкідливими, особливо ті, які містять велику кількість солі. Тому краще обирати варіант без цієї приправи.

Краще забути про фісташки людям з гіпертонією, адже сіль, яка входить до складу готового продукту, може підвищувати тиск.

Читайте також: