Чим вірогідно помститься російська церква за незалежність УПЦ: авторитетний священник дав відповідь

Андрій Пінчук припускає, що патріарх Кирил закличе духовенство до непокори митрополиту Онуфрію. А, можливо, взагалі зберуть Синод, який відлучить Онуфрія від церкви.

Українська православна церква 27 травня ухвалила рішення про повну самостійність і незалежність від Москви.

Які ризики для УПЦ залишаються з боку РПЦ та чим вірогідно помститься російська церква, про це в інтерв'ю НВ розповів священик, а сьогодні волонтер Андрій Пінчук, відомий своєю проукраїнською позицією та активною боротьбою всередині церкви за її вихід зі сфери впливу РПЦ.

"Без сумніву вона (РПЦ – ред.) спробує анексувати церковні парафії на окупованих територіях, думаю, вже найближчі дні будуть дуже в цьому показові. Це можуть зробити доволі швидко за допомогою ФСБ, місцеві архієреї під тиском можуть підписати те, що треба московській владі", - розказав священник.

Андрій Пінчук припускає, що патріарх Кирило закличе духовенство до непокори предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрію. А, можливо, взагалі зберуть Синод, який відлучить Онуфрія від церкви.

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"Щодо іншого, ми не можемо прогнозувати рівень планів Кирила, він невіруючий цинік і просто антихрист, людина, що відводить людей від Христа. Я думаю, провалля, що зараз утворюється між УПЦ і РПЦ, критичне. Можливо, Кирило закличе духовенство до непокори митрополиту Онуфрію, можливо, взагалі зберуть Синод, який відлучить митрополита Онуфрія від церкви, як колись зробили з Філаретом. Від патріарха Кирила можна очікувати зараз чого завгодно", - сказав священник.

Нагадаємо, Московський патріарх Кирило продовжує підтримувати вбивства та звірства російських окупантів в Україні.

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