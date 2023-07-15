Чим змастити булочки перед та після випікання, щоб були з золотистою скоринкою

Щоб скоринка вийшла рум'яною, а випічка виглядала апетитною, верх пирогів чи булочок зазвичай змащують. Чим? Існує багато варіантів.
Чим змастити булочки та пироги перед випіканням
Найпопулярніший варіант — яйце, яке трохи збивають виделкою. Можна використовувати тільки білок або тільки жовток. Якщо берете білок, випічка отримає надзвичайний хрускіт. А ось жовток створить рум'яну та блискучу скоринку.
Чим змастити пиріжки, якщо немає яєць? Можна використати один з таких варіантів:
- олія або вершкове масло;
- сметана низької жирності;
- міцна чайна заварка з цукром;
- молоко;
- слабкий сироп.
Важливо, щоб продукт, який ви використовуєте для змащування випічки, був теплим. Тому його потрібно заздалегідь дістати з холодильника.
Для змащування булочок також можна використовувати суміш з масла, борошна і жовтка. Для цього з'єднайте вершкове масло, борошно та воду у співвідношені 3:2:1 та додайте один жовток. Якщо це солодка випічка, можете додати ще й чайну ложку цукру. Суміш потрібно розтерти вінчиком і перед випіканням нанести на булочки чи пироги.
Чим змастити пиріжки після випікання
Тут також існує кілька варіантів:
- розтоплене вершкове масло надасть випічці вершковий аромат, блиск та приємний присмак;
- олія без запаху зробить так, щоб рум'яна скоринка апетитно блищала;
- сироп надасть глянсову поверхню, а ще смачну нотку в ароматі (можна розвести водою мед чи змішати лимонний сік з цукром та водою);
- молоко використовують для пом'якшення скоринки;
- вода також пом'якшує скоринку.
Після змащування випічку рекомендовано накрити чистою тканиною, наприклад, рушником. Змащувати ж потрібно відразу після того, як ви витягнули деко з духовки, поки пиріжки ще гарячі.
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