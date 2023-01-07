Чому олія "стріляє" на сковороді і що робити, щоб цього не було

Якщо під час смаження олія "стріляє" на сковороді, вам можуть знадобитися ці поради. ТСН.ua розповідає, що потрібно робити.

Якщо ви регулярно готуєте їжу на сковороді, то, напевно, вже стикалися з такою ситуацією, коли олія починає "стріляти" і розбризкується на всі сторони. В цьому немає нічого приємного, адже вся плита, а інколи і одяг, забруднюються, на руках можуть з'являтися невеликі, проте болючі опіки.

Чому олія починає "стріляти"

Відбувається це через її контакт з водою. Олія та вода випаровуються нерівномірно. Саме це і викликає таку бурхливу реакцію. Як убезпечити себе під час смаження? Зробити це можна лише в тому разі, якщо прибрати зі сковороди вологу до того, як влити олію і почати нагрівати поверхню.

Важливі правила, щоб олія не "стріляла"

Щоб олія не "стріляла" під час смаження, можна також запам'ятати і використовувати декілька правил:

Розігрійте сковороду — перед тим, як смажити щось на сковороді, її потрібно добре розігріти, тоді з неї випарується вся лишня волога. Тільки після цього вливайте олію. Замініть олію — якщо сковорода суха, але олія все-рівно "стріляє", можливо вам продали неякісний продукт, який розбавляють водою. В такому разі допоможе лише заміна олії на більш якісну. Добавте сіль — сковорода розігріта, олія гарної якості, але буває, що вона все ж починає розбризкуватися в різні сторони. Наші бабусі користувалися таким методом: вони клали в олію сіль. Зменшіть силу вогню і накрийте кришкою — часто олія починає бурхливо реагувати після додавання продукту, в якому багато води. В такому разі уникнути розбризкування неможливо. Можна лише накрити сковороду кришкою та зменшити вогонь. Додайте паніровку або борошно — соковиті котлети або риба зазвичай містять чимало води, тому олія під час їх смаження "стріляє" завжди. Щоб цього не сталося, можете запанірувати їх в сухарях чи борошні. Смажте правильно напівфабрикати — коли ви готуєте напівфабрикати, з них виділяється багато вологи. Вона змішується з олією і остання починає розбризкуватися. Тому спочатку їх підсмажують трішки на сухій сковороді, а вже потім перекладають в олію.

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