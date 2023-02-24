Чому розварюються пельмені і що робити, щоб цього не трапилося

Буває таке, що пельмені розварюються в каструлі. Чому так трапляється і як правильно робити цю страву — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому розварюються пельмені? Це може бути результатом неправильного ліплення або варіання страви. Тому, якщо хочеться посмакувати пельменями, варто запам'ятати кілька правил.

Вся справа в часі: скільки місити і варити

Щоб пельмені вийшли смачними і не розварювалися під час приготування, тісто потрібно довго місити, а ще важливо добре склеїти края готового продукту, щоб начинка не витікала. Щоб краї краще злипалися і потім не розварювалися, перед склеюванням їх потрібно злегка змочити водою. Кожен пельмен ще на етапі формування необхідно міцно притиснути. Так не будуть утворюватися мікроскопічні отвори, через які начинка може вийти.

Також деякі фахівці радять додавати до тіста крижану воду. Завдяки їй воно виходить еластичним і пружним, легко розкачується і добре тримає потрібну форму.

Під час варіння не рекомендується кидати до каструлі відразу велику кількість пельменів. Особливо, якщо вони були попередньо замороженими. Це різко знизить температуру води.

Як варити пельмені, щоб не злипалися і не розварювалися

Щоб зварити пельмені, рекомендовано взяти велику каструлю, закип'ятити в ній воду, посолити, засипати необхідну кількість пельменів. Відразу акуратно перемішайте їх, щоб вони не прилипли до дна. Також можете додати у воду кілька крапель олії — ця хитрість запобігає злипанню.

Після варіння, якщо ви не хочете додавати масло чи жир, потрібно розкласти пельмені на обробній дошці до повного охолодження. Так вони не злипнуться вже у тарілці і будуть виглядати дуже апетитно.

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