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Чому у бабусі однаково смачніше: секрети та хитрощі приготування пасок

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
804
Час на прочитання
3 хв
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Чому у бабусі однаково смачніше: секрети та хитрощі приготування пасок

Секрети приготування паски

Паска вийде смачною, якщо дотримуватись певних секретів її приготування. Розповідаємо про них в матеріалі ТСН.ua

Розповідаємо хитрощі приготування паски, які допоможуть зробити її смачною за будь-якого рецепта.

За традицією паски печуть у Чистий четвер або в суботу перед Великоднем. Перед цим житло  потрібно прибрати, а саму паску пекти в хорошому настрої, без тяжких думок. Не потрібно поспішати та лаятися, зосередитись на чомусь хорошому.

  • Дріжджове тісто не любить протягів і холоду, тому під час приготування краще не тримати двері та вікна навстіж. Але й надто спекотно не повинно бути. Духовку треба розігріти заздалегідь. 
  • Рекомендується використовувати живі дріжджі — тісто буде більш пишним та м’яким.
  • Всі необхідні для паски продукти потрібно приготувати заздалегідь, вони повинні бути кімнатної температури.
  • Для збагачення киснем борошно потрібно просіяти й краще це зробити декілька разів. Паски обов’язково піднімуться під час випікання.
  • Найкраще купувати для паски домашні яйця, ідеально, щоб жовток був насиченого оранжевого кольору.
  • Щоб опара швидше піднялася, краще накрити її вологим рушником, помісти місткість з тістом у теплу воду або в трохи розігріту духову шафу.
  • Які б спеціальні пристрої не були, тісто краще місити руками поки воно легко не відставатиме від рук.
  • Підготуйте форми для випікання пасок заздалегідь. Застеліть їх пергаментом або змасти вершковим маслом.
  • Форми для випікання пасок потрібно підготувати заздалегідь -- застелити  їх пергаментом або змастити вершковим маслом.
  • Розділіть готове тісто на кілька частин. Форму потрібно заповнити тістом на третину і не ставити тісто випікатися відразу. Дочекайтеся, поки тісто підніметься вдвічі, потім ставити випікати. 
  • В нижню частину духовки потрібно поставити місткість з водою - так святковий хліб буде ще м’якшим. Не відкривайте духовку під час випікання, інакше тісто може опасти.
  • Щоб "шапочка" паски піднялася рівномірно, у центр сирого тіста поставте дерев'яну шпажку. 
  • Якщо верх паски вже підрум’янилися, але всередині тісто ще не пропеклося, змастіть фольгу вершковим маслом, накрийте паску і поставте випікатися  її ще на кілька хвилин.
  • Глазур краще готувати не з цукру, а з цукрової пудри та охолоджених білків з додаванням лимонного соку. Так  вона не буде занадто солодкою та швидше загусне.
  • Покривати паски глазур’ю потрібно лише тоді, коли вони повністю охолонуть. Якщо поспішити, то глазур потріскається.
  • Замість штучних харчових фарбників можна використовувати натуральні. Наприклад, щоб зробити глазур рожевою, додайте до неї буряковий сік, сік петрушки надасть глазурі ніжно-зеленого кольору.
  • Для посипання краще використовувати сухофрукти, горіхи. 

Якщо паски випікалися правильно, то вони не зачерствіють наступного дня. Для впевненості, щоб цього не сталося, після того, як паски охолонуть, їх можна загорнути у пергамент.

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Дата публікації
Перегляди
804
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