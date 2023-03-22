Чому у бабусі однаково смачніше: секрети та хитрощі приготування пасок

Паска вийде смачною, якщо дотримуватись певних секретів її приготування. Розповідаємо про них в матеріалі ТСН.ua
Розповідаємо хитрощі приготування паски, які допоможуть зробити її смачною за будь-якого рецепта.
За традицією паски печуть у Чистий четвер або в суботу перед Великоднем. Перед цим житло потрібно прибрати, а саму паску пекти в хорошому настрої, без тяжких думок. Не потрібно поспішати та лаятися, зосередитись на чомусь хорошому.
- Дріжджове тісто не любить протягів і холоду, тому під час приготування краще не тримати двері та вікна навстіж. Але й надто спекотно не повинно бути. Духовку треба розігріти заздалегідь.
- Рекомендується використовувати живі дріжджі — тісто буде більш пишним та м’яким.
- Всі необхідні для паски продукти потрібно приготувати заздалегідь, вони повинні бути кімнатної температури.
- Для збагачення киснем борошно потрібно просіяти й краще це зробити декілька разів. Паски обов’язково піднімуться під час випікання.
- Найкраще купувати для паски домашні яйця, ідеально, щоб жовток був насиченого оранжевого кольору.
- Щоб опара швидше піднялася, краще накрити її вологим рушником, помісти місткість з тістом у теплу воду або в трохи розігріту духову шафу.
- Які б спеціальні пристрої не були, тісто краще місити руками поки воно легко не відставатиме від рук.
- Підготуйте форми для випікання пасок заздалегідь. Застеліть їх пергаментом або змасти вершковим маслом.
- Форми для випікання пасок потрібно підготувати заздалегідь -- застелити їх пергаментом або змастити вершковим маслом.
- Розділіть готове тісто на кілька частин. Форму потрібно заповнити тістом на третину і не ставити тісто випікатися відразу. Дочекайтеся, поки тісто підніметься вдвічі, потім ставити випікати.
- В нижню частину духовки потрібно поставити місткість з водою - так святковий хліб буде ще м’якшим. Не відкривайте духовку під час випікання, інакше тісто може опасти.
- Щоб "шапочка" паски піднялася рівномірно, у центр сирого тіста поставте дерев'яну шпажку.
- Якщо верх паски вже підрум’янилися, але всередині тісто ще не пропеклося, змастіть фольгу вершковим маслом, накрийте паску і поставте випікатися її ще на кілька хвилин.
- Глазур краще готувати не з цукру, а з цукрової пудри та охолоджених білків з додаванням лимонного соку. Так вона не буде занадто солодкою та швидше загусне.
- Покривати паски глазур’ю потрібно лише тоді, коли вони повністю охолонуть. Якщо поспішити, то глазур потріскається.
- Замість штучних харчових фарбників можна використовувати натуральні. Наприклад, щоб зробити глазур рожевою, додайте до неї буряковий сік, сік петрушки надасть глазурі ніжно-зеленого кольору.
- Для посипання краще використовувати сухофрукти, горіхи.
Якщо паски випікалися правильно, то вони не зачерствіють наступного дня. Для впевненості, щоб цього не сталося, після того, як паски охолонуть, їх можна загорнути у пергамент.
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