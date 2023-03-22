Чому у бабусі однаково смачніше: секрети та хитрощі приготування пасок

Паска вийде смачною, якщо дотримуватись певних секретів її приготування. Розповідаємо про них в матеріалі ТСН.ua

Розповідаємо хитрощі приготування паски, які допоможуть зробити її смачною за будь-якого рецепта.

За традицією паски печуть у Чистий четвер або в суботу перед Великоднем. Перед цим житло потрібно прибрати, а саму паску пекти в хорошому настрої, без тяжких думок. Не потрібно поспішати та лаятися, зосередитись на чомусь хорошому.

Дріжджове тісто не любить протягів і холоду, тому під час приготування краще не тримати двері та вікна навстіж. Але й надто спекотно не повинно бути. Духовку треба розігріти заздалегідь.

Рекомендується використовувати живі дріжджі — тісто буде більш пишним та м’яким.

Всі необхідні для паски продукти потрібно приготувати заздалегідь, вони повинні бути кімнатної температури.

Для збагачення киснем борошно потрібно просіяти й краще це зробити декілька разів. Паски обов’язково піднімуться під час випікання.

Найкраще купувати для паски домашні яйця, ідеально, щоб жовток був насиченого оранжевого кольору.

Щоб опара швидше піднялася, краще накрити її вологим рушником, помісти місткість з тістом у теплу воду або в трохи розігріту духову шафу.

Які б спеціальні пристрої не були, тісто краще місити руками поки воно легко не відставатиме від рук.

Підготуйте форми для випікання пасок заздалегідь. Застеліть їх пергаментом або змасти вершковим маслом.

Форми для випікання пасок потрібно підготувати заздалегідь -- застелити їх пергаментом або змастити вершковим маслом.

Розділіть готове тісто на кілька частин. Форму потрібно заповнити тістом на третину і не ставити тісто випікатися відразу. Дочекайтеся, поки тісто підніметься вдвічі, потім ставити випікати.

В нижню частину духовки потрібно поставити місткість з водою - так святковий хліб буде ще м’якшим. Не відкривайте духовку під час випікання, інакше тісто може опасти.

Щоб "шапочка" паски піднялася рівномірно, у центр сирого тіста поставте дерев'яну шпажку.

Якщо верх паски вже підрум’янилися, але всередині тісто ще не пропеклося, змастіть фольгу вершковим маслом, накрийте паску і поставте випікатися її ще на кілька хвилин.

Глазур краще готувати не з цукру, а з цукрової пудри та охолоджених білків з додаванням лимонного соку. Так вона не буде занадто солодкою та швидше загусне.

Покривати паски глазур’ю потрібно лише тоді, коли вони повністю охолонуть. Якщо поспішити, то глазур потріскається.

Замість штучних харчових фарбників можна використовувати натуральні. Наприклад, щоб зробити глазур рожевою, додайте до неї буряковий сік, сік петрушки надасть глазурі ніжно-зеленого кольору.

Для посипання краще використовувати сухофрукти, горіхи.

Якщо паски випікалися правильно, то вони не зачерствіють наступного дня. Для впевненості, щоб цього не сталося, після того, як паски охолонуть, їх можна загорнути у пергамент.

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