Чи можна їсти прострочені яйця та що з ними приготувати

Як перевірити свіжість яєць

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Яйця коштують недешево, тому викидати їх лише через те, що термін придатності на пакуванні минув день чи два тому, зовсім не хочеться. Водночас споживати зіпсовані продукти буває небезпечно. Виникає закономірне питання: чи можна їсти яйця після завершення цього терміну? Коротка відповідь екпсертів полягає в тому, що за умови правильного охолодження та відсутності ознак псування такі яйця цілком можна використовувати.

Строки придатності та маркування яєць: як це працює насправді

Перш за все варто розібратися, що саме означає дата, надрукована на пакуванні. Зазвичай це дата «краще спожити до», яка слугує орієнтиром для виробників і магазинів щодо якості продукту, а не жорстким порогом безпеки. Вона не означає, що наступного дня яйця обов’язково зіпсуються. Якщо тримати їх у холодильнику в оригінальній упаковці, продукт залишається безпечним ще тривалий час.

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Поруч із терміном придатності чи на штемпелі зазвичай зазначається код виробника та дата сортування. На фабриках часто вказують конкретне число й місяць упакування або використовують порядковий номер дня року. У будь-якому разі встановлений термін реалізації зазвичай становить до 30 днів від дати сортування, проте за правильного охолодження свіжість і безпека яєць можуть зберігатися до чотирьох-п’яти тижнів.

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Тому перед тим як відправляти продукт у смітник або на сковорідку, варто скористатися кількома перевіреними методами оцінки придатності яєць до споживання.

Як перевірити свіжість яєць

Водний тест без розбивання шкаралупи

Першим способом є тест із водою, який дозволяє дізнатися вік яйця, не розбиваючи шкаралупу. Метод базується на тому, що з часом волога всередині випаровується, повітряна камера росте, і яйце стає легшим. Достатньо наповнити глибоку миску холодною водою та обережно опустити туди яйце. Свіже яйце ляже горизонтально на дно, полежале підніметься тупим кінцем угору, ставши вертикально, а те, що повністю спливло на поверхню, накопичило занадто багато повітря через поважний вік, хоча це ще не доводить його остаточного зіпсуття.

Огляд вмісту після розбивання

Якщо хочете переконатися на сто відсотків, варто розбивати яйця в окрему тарілку по одному, уважно оглядаючи вміст. Мутнуватий і злегка в’язкий білок свідчить про те, що яйце свіже. Повністю прозорий і водянистий білок вказує на те, що продукт старіший через зміни лужного середовища з часом, хоча він усе ще може бути придатним до їжі. Поява рожевого чи райдужного відтінку свідчить про бактеріальне зараження, тому таке яйце слід одразу викинути. Окрім того, різкий і неприємний запах сірки чітко вказує на те, що яйце зіпсувалося, і його категорично заборонено вживати.

Найкращі способи використання яєць із простроченим терміном

Яйце, у якого щойно минув термін придатності, зазвичай залишається нормальним на смак, але його краще використовувати для певних страв. Якщо ви хочете приготувати полежалі яйця, найбезпечніше робити це так, щоб і білок, і жовток проварилися або просмажилися повністю. Звичні яєчні з рідким жовтком краще готувати лише зі свіжих яєць. Перед тим як розбивати продукт, можна прикласти його до вуха та злегка потрясти, якщо всередині нічого не плескається і звук глухий, значить, яйце придатне до вживання.

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Полежалі яйця ідеально підходять для приготування фаршированих яєць, оскільки їх варять круто, повністю термично обробляючи перед подачею. Додатковою перевагою є те, що такі яйця набагато легше чистяться від шкаралупи порівняно зі свіжими, які часто чистяться дуже важко. Також цей продукт чудово підходить для запіканок та інших страв тривалої термічної обробки, під час якої мікроби не залишають жодних шансів.

Окрім цього, трохи старіші яйця значно краще підходять для збивання. Білки, які з часом стають рідшими, збиваються до більшого об’єму, що дає невелику перевагу під час приготування безе чи торта Павлова. Проте слід пам’ятати, що білкова піна зі старих яєць є менш стабільною, тому готові вироби потрібно використовувати якомога швидше.

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