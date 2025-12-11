Чим харчування в Європі відрізняється від американського: головні відмінності

Фаст-фуд / © unsplash.com

У соціальних мережах дедалі більше з’являється контенту від блогерів, які демонструють свої раціони та відмовляються від “типової американської їжі”. І часто причина — не мода, а різниця у харчових стандартах між США та Європою. Сполучені Штати дозволяють низку харчових добавок, які у більшості країн ЄС перебувають під забороною.

Про ключові відмінності у харчових стандартах США та Європи, а також про те, які добавки заборонені в ЄС, але дозволені в американських продуктах, детально розповідає ТСН.ua.

Що дозволено в США, але заборонено в ЄС

Американські виробники можуть використовувати щонайменше вісім інгредієнтів, які не допускаються на європейський ринок. Серед них:

rBGH — гормон для підвищення надоїв у корів, який може викликати алергічні реакції.

Рактопамін — стимулятор росту м'язів у тварин, пов’язаний із ризиком серцевих проблем у людей.

Бромат калію — робить хліб пишним, але здатен спричиняти бронхіт.

Бромована рослинна олія — використовується у газованих напоях, може подразнювати слизові.

Олестра — знежирений замінник жиру, що викликає здуття та розлади травлення.

Азодикарбонамід — відбілювач борошна, який може спричиняти астму.

Синтетичні барвники (Red #40 та інші) — їх пов’язують із неврологічними розладами.

У Європі ці речовини суворо обмежені або повністю заборонені.

Чому так сталося? Різні підходи до безпеки

У США безліч добавок дозволені доти, доки не буде доведено їхню шкоду. В Європі підхід протилежний: інгредієнт допускають до використання лише після підтвердження його безпечності.

Цим пояснюється й різниця у маркуванні. Американське FDA вимагає вказувати 8 основних алергенів, тоді як Європа — 14. Також на етикетках у США калорійність часто зазначають за порцію, а в Європі — на 100 г, що дозволяє точніше оцінити продукт.

Що це означає для споживача

Американські виробники використовують хімічні консерванти та гормони, щоб зробити продукти більшими, яскравішими та довше придатними до споживання. Європейські регулятори натомість зосереджені на доведеній безпеці.

Експерти наголошують: це не означає, що треба повністю уникати американських продуктів, однак варто уважніше читати етикетки та звертати увагу на склад.

Харчові стандарти різних країн — це не просто формальність, а фактор, що безпосередньо впливає на здоров’я мільйонів людей.