Чим замінити яйця у випічці та як це вплине на ваш рецепт

Яйця у випічці мають декілька функцій / © Pixabay

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Яйця неймовірно корисні та універсальні, що робить їх популярною їжею для багатьох. Вони особливо поширені у випічці, де потрібні майже в кожному рецепті. Але з різних причин деякі люди уникають яєць. Однак є багато замінників, які можна використовувати замість них.

Оцет і харчова сода

Змішування 1 чайної ложки (7 грамів) харчової соди з 1 столовою ложкою (15 грамів) оцту може замінити 1 яйце в більшості рецептів. Змішування оцту і соди призводить до хімічної реакції, у результаті якої утворюється вуглекислий газ і вода, що робить випічку легкою та повітряною. Ця заміна найкраще підходить для тістечок, кексів і швидкого хліба.

Горіхова масло

Горіхове масло також можна використовувати замість яєць у більшості рецептів. Щоб замінити одне яйце, використовуйте 3 столових ложки (60 грамів) горіхового масла. Це може вплинути на смак готового продукту, тому його найкраще використовувати в брауні, млинцях і печиві.

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Фруктові й овочеві пюре

Пюре з яблук – це чудова заміна для яєць у більшості рецептів. Одне куряче яйце — приблизно чверть чашки пюре (близько 65 г). Для приготування пюре краще використовувати несолодкий сорт яблук. Якщо готуєте із солодких, не забудьте зменшити кількість цукру в рецепті.

Пюре з банана теж чудово замінить яйця, але тоді у готової випічки з’явиться легкий банановий присмак і аромат. А ось пюре із гарбуза чи авокадо не надто вплинуть на смак, але можуть підфарбувати ваш кекс. Хлібобулочні вироби, виготовлені на пюре, будуть щільними та злегка вологими. Така альтернатива найкраще підходить для тортів, кексів, тістечок і швидкого хліба.

Газована вода

Газована вода додасть у готовий продукт вологу, а також послужить розпушувачем. Вуглекислий газ затримує бульбашки повітря, які допомагають зробити випічку легкою та пухкою. Ви можете замінити кожне яйце чвертю чашки (60 г) газованої води. Такий варіант чудово підходить для тортів, кексів і швидкого хліба.

М’який тофу

Щоб замінити одне яйце, візьміть чверть чашки (близько 60 г) м’якого тофу. М’який тофу майже не має смаку, але він може зробити випічку щільною і важкою, тому його найкраще використовувати в тістечках, печивах, швидкому хлібі. Текстура тофу залежить від вмісту води: що більше рідини вичавлюється в процесі пресування, то твердішим він стає.

Раніши ми писали, що краще для тіста — сода чи розпушувач. Більше про це читайте у новині.