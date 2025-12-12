Чим замінити майонез в шубі та в іших салатах: 5 здорових, смачних заправок для салатів

Реклама

Майонез вважається класичною заправкою салату «оселедець під шубою», «олів’є», інших традиційних, святкових салатів. Але його висока калорійність, жирність та інтенсивний смак не завжди відповідають сучасним кулінарним трендам.

Відомо, що промисловий майонез містить велику кількість насичених жирів та емульгаторів, які додають тяжкості святковому застіллю. Замінюючи його, ви не лише зменшуєте калорійність страви, але й надаєте інгредієнтам можливість розкрити свій природний смак.

Дедалі більше людей відмовляються від промислових соусів, прагнучи зменшити калорійність страв або просто освіжити традиційний смак. На щастя існує безліч замінників майонезу, які не лише зберігають необхідну соковитість та шаруватість салату, але й роблять його легшим, ніжнішим та смачнішим.

Чии заправляти салати замість майонезу

Ккулінари пропонують п’ять універсальних рецептів соусів, які зроблать ваші салати не перевершеними.

Йогурт плюс гірчиця.

Натуральний, густий йогурт без будь-яких цукрових добавок є ідеальною основою, оскільки він чудово імітує кремову текстуру майонезу. Для пікантності до нього достатньо додати лише половину чайної ложки м’якої діжонської гірчиці та дрібку солі.

Така заправка виходить надзвичайно ніжною, ефективно скріплює шари і не перебиває насичений смак оселедця та буряка.

Плюс цієї заправки ще й в тому, що натуральний йогурт є джерелом пробіотиків, що робить салат легшим для травлення.

Сметана з додаванням яйця

Сметана високої жирності, близько 20 чи 25 відсотків, має густину, максимально наближену до майонезу. Якщо її збити з одним тертим вареним жовтком, консистенція набуде бажаної щільності, а смак стане більш насиченим, але менш важким, ніж у класичному варіанті.

«Шуба» за таким варіантом виходить повітряною і є значно менш обтяжливою для шлунка.

Сирний крем-сир

Суміш сирного або вершкового сиру, невеликої кількості натурального йогурту та кількох крапель лимонного соку створює щільну пасту. Ця заправка робить салат надзвичайно структурним, дозволяючи шарам чудово тримати форму.

Смак виходить свіжим, з приємними вершковими нотками. Це ідеальний вибір для тих, хто любить високі, акуратно подані порції салату.

Гірчично-медова варіація

Якщо є бажання повністю відійти від традиційного смаку, можна використати легку заправку на основі сметани або йогурту з додаванням меду та гірчиці. Вона надає салату несподіваної приємної солодкості, яка гармонійно підкреслює земляний смак буряка і робить страву менш «важкою».

Невелика кількість яблучного оцту в цій заправці додасть необхідну кислинку.

Рослинна олія та сік лимона

Для тих, хто дотримується строгих дієтичних обмежень, чудово підійде суміш ароматної оливкової олії та свіжовичавленого лимонного соку. Ця заправка, хоч і не має щільної консистенції, забезпечує необхідну соковитість. Завдяки свіжості оливкової олії та лимона, смак картоплі та буряка розкривається яскравіше.

Незалежно від обраної заміни майонезу, головне правило залишається незмінним — щоб уникнути пересихання, кожен шар салату потрібно злегка ущільнити ложкою і змастити тонким, але обов’язково рівномірним шаром заправки. Завдяки цьому ваша «шуба» залишиться святковою, ніжною та соковитою навіть без жодної краплі майонезу.