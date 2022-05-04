Скільки може зберігатися кава та як продовжити її термін придатності

Скільки може зберігатися кава та як продовжити її термін придатності

Багато людей не уявляють своє життя без кави, тому часто закуповують її у великих кількостях. Роблять запаси кави та під час війни, вважаючи, що кава не має терміну придатності та може зберігатися вічно. Який термін придатності кави та які умови її зберігання - в матеріалі ТСН.ua

Терміни зберігання смажених кавових зерен залежить від пакування, місткості зберігання:

Вважається, що в закритому пакеті від виробника смажені зерна втрачають свій аромат через рік - півтора. Фактично, вони не втрачають своїх смакових якостей протягом 2 років;

Якщо заводське упаковування кави порушена, то термін зберігання кави надалі буде залежати від того, як вона зберігається. Термін придатності смаженої кави в паперовому пакеті складає 2 тижні. Але якщо герметично закрити пакет, обсмажені зерна не перетворяться в прострочену каву, лише можуть втратити аромат.

У пакеті з фольги термін зберігання кави - три місяці.

У керамічній або скляній місткості кава може зберігатися до 6 місяців.

Мелена кава буде зберігатися:

у вакуумній заводському упакуванні мелена кава зберігається 1,5 року;

в запечатаному паперовому пакеті з полімерним покриттям - 9 місяців;

в пластиковому пакеті - до пів року;

після розкриття заводського пакування мелена кава втратить характерний аромат.

Розчинна кава втратить свій смак через два роки після дати її виготовлення.

Кавові капсули потрібно використати за рік

Зелені зерна мають найдовший термін придатності - від 5, а за деякими даними навіть до 9 років.

Фактори, які впливають на зберігання кави

Кавові зерна чутливі до перепадів температури та яскравого світла, не люблять ні спеки, ні холоду. Треба мати на увазі, що вони швидко вбирають вологу та сторонні запахи.

Зерна, які довго пролежали в сухому приміщенні при підвищеній температурі, втрачають вологу, ущільнюються. Якщо такі зерна змолоти та заварити, пінка буде нестійкою.

Якщо кавові зерна знаходяться без упаковки на повітрі, випаровуються ефірні олії зерен, через що, власне кава і втрачає смак і аромат. Маслянисті сполуки, що містяться в обсмажених зернах, окислюються і надають кави прогірклий запах.

При підвищеному вмісті вологи запах кави стає затхлим і це вже нічим не виправити. На каві, що відволожилася, утворюється цвіль.

Загальні правила зберігання кави:

Краще купувати невеликі пачки із зерновою кавою зі зіпом, щоб щільно закривати пачку та зберігати свіжість кави.

Краще зберігати в оригінальному упаковуванні, користуватись спеціальними затискачами, не рекомендується пересипати каву.

Мелена кава швидко втрачає смак і аромат, тому краще перемелювати її на раз.

Зберігати пачку потрібно в сухому темному місці, якомога далі від спецій.

Щоб продовжити термін придатності кави, щоб вона залишалася смачною та ароматною потрібно:

Каву, не залежно від виду - зернова, мелена чи розчинна, тримати в герметичному упаковуванні.

Якщо зберігати каву в прозорій банці - не залишати її на світлі.

Розчинну каву або кавові гранули не бажано довго зберігати в жерстяній місткості через те, що кава може придбати присмак металу.

Смажені зерна можна зберігати в замороженому вигляді. Але, поміщаючи їх в морозильну камеру, слід мати на увазі, що кава вбирає запахи.

Зелені кавові зерна, так само як і капсули погано переносять високу температуру. Тому зберігати їх потрібно в темному, прохолодному місці.

Якщо знайдено пачку неосмажених кавових зерен, термін дії яких закінчився, їх можна обсмажити та готувати із них каву. Така кава не буде шкідливою для здоров'я, але втратить свій смак та аромат. Щоб покращити смакові якості кави, під час смаження можна додати до зерен різні прянощі, наприклад, гвоздику чи корицю.

Каву, термін дії якої закінчився не можна використовувати

якщо з'явився нехарактерний запах або неприємний смак;

якщо на зернах з'явився грибок.

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