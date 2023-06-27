Цю помилку багато хто допускається: яку сіль вибрати для соління капусти

Капуста була куплена, морква підготовлена, сіль є, тому можна починати її солити. Але після соління часто з'являються проблеми: овоч починає розлазитися та надто сильно бродити. Можливо справа в тому, що ви підібрали неправильну сіль для соління капусти.

Без солі соління капусти неможливе, оскільки саме завдяки цій приправі овоч виділяє сік і у банці виникають умови, сприятливі для розвитку бактерій. Також сіль покращує смак страви. Варто зазначити, що для цього процесу підходить не будь-який вид солі.

Хімічний склад страви

Квашена капуста на 34% збагачена вітаміном С та на 12% калієм. Вітамін С допомагає покращити імунну систему, допомагає залізу краще засвоюватися організмом. Калій, в свою чергу, нормалізує кров'яний тиск, сприятливо впливає на роботу нервової системи. В цьому продукту також велика кількість молочної кислоти, яка допомагає покращити роботу кишківника, усуваючи дисбактеріоз.

При цьому в 100 г квашеної капусти всього лише 28 ккал. Вона містить 0,1 г жирів, 4,7 г вуглеводів. Соління з білокачанної капусти містять також крохмал, білки, дисахариди та моносахариди, органічні кислоти тощо. Ця страва допомагає збагатити організм натрієм, магнієм, сіркою, фосфором, йодом, цинком, міддю. Вона містить значну кількість фтору та марганцю.

Скільки потрібно солі на 1 кг капусти під час соління? Найчастіше рекомендують брати 1 столову ложку спеції, але якщо ви збираєтесь робити розсіл, то може знадобитися навіть більше.

Яку сіль краще брати для соління капусти

Насамперед, варто зазначити, що існує кілька основних видів солі, які можна купити на прилавках магазинів. Вони відрізняються в залежності від способу виробництва, якості складу та методу оброблення.

Найкращим варіантом для соління капусти фахівці вважають харчову сіль без різноманітних добавок. Такої приправи потрібно всього лише 30 г на 1 кг овочів. Якщо перестаратися, бродіння буде проходити повільно, а смак продукту значно зміниться. Але і нехтувати не потрібно, інакше квашена капуста запліснявіє, а страва вийде надто м'якою.

Якщо ви хочете додати до страви більше корисних речовин, радимо використовувати морську сіль. В ній міститься більше 40 мікро- та макроелементів та чудово зберігає хрумкість овоча.

А ось йодовану сіль краще не використовувати, адже в ній зазвичай міститься штучний йод. Він запобігає розвитку молочнокислих бактерій, а вони потрібні, щоб страва хрустіла і мала приємний смак.

Чи можна використовувати дрібну сіль для соління капусти? Помол — ще один важливий фактор, на який варто звернути увагу. Для квашеної чи кислої капусти використовують лише сіль середнього або крупного помелу. Такі кристали будуть розчинятися повільніше, тому процес бродіння відбуватиметься поступово. В результаті молочна кислота не буде розчиняти капусту. Страва вийде смачною та хрумкою.

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