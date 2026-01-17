На сайті «Смачненьке» показали, як приготувати смачний торт на сковороді всього за 15 хвилин — швидко, легко та неймовірно смачно.

Процес приготування:

Змішайте борошно з цукром і сіллю, додайте холодне вершкове масло та швидко перетріть усе руками або ножем до стану крихти. Пересипте її на суху сковороду та обсмажуйте на середньому вогні, помішуючи, поки крихта не набуде золотисто-карамельного відтінку. Якщо з’являться грудочки — акуратно розімніть їх лопаткою.

Для крему з’єднайте сметану, яйця, цукор і кукурудзяний крохмаль. На помірному вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до густоти крему, зніміть з плити та додайте варене згущене молоко і ваніль. Добре перемішайте до однорідності.

Поділіть обсмажену крихту на чотири рівні частини. У форму викладіть перший шар крихти, щедро змастіть кремом, накрийте другим шаром крихти та знову покрийте кремом. Повторюйте шари до кінця інгредієнтів, завершивши кремом або крихтою за бажанням.