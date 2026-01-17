- Дата публікації
-
- Категорія
- Десерти
- Кількість переглядів
- 10
- Час на прочитання
- 1 хв
15 хвилин — і торт готовий: без духовки, без зайвих інгредієнтів, але зі смаком "як із кондитерської"
Сьогодні домашні торти можна готувати ще простіше — прямо на сковороді! Такі швидкі десерти не потребують безлічі інгредієнтів, обходяться без духовки і ідеально підходять для буденного задоволення.
На сайті «Смачненьке» показали, як приготувати смачний торт на сковороді всього за 15 хвилин — швидко, легко та неймовірно смачно.
Інгредієнти
- борошно
- 250 г
- цукор
- 60 г
- сіль
- ½ ч. ложки
- вершкове масло
- 120 г
- сметана
- 500 мл
- яйця
- 2 шт.
- цукор (в крем)
- 60 г
- кукурудзяний крохмаль
- 1 ст. ложка
- ваніль
- за смаком
- варене згущене молоко
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
Змішайте борошно з цукром і сіллю, додайте холодне вершкове масло та швидко перетріть усе руками або ножем до стану крихти. Пересипте її на суху сковороду та обсмажуйте на середньому вогні, помішуючи, поки крихта не набуде золотисто-карамельного відтінку. Якщо з’являться грудочки — акуратно розімніть їх лопаткою.
Для крему з’єднайте сметану, яйця, цукор і кукурудзяний крохмаль. На помірному вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до густоти крему, зніміть з плити та додайте варене згущене молоко і ваніль. Добре перемішайте до однорідності.
Поділіть обсмажену крихту на чотири рівні частини. У форму викладіть перший шар крихти, щедро змастіть кремом, накрийте другим шаром крихти та знову покрийте кремом. Повторюйте шари до кінця інгредієнтів, завершивши кремом або крихтою за бажанням.
Накрийте торт харчовою плівкою та залиште в холодильнику на 6 годин, щоб десерт добре стабілізувався і наситився смаком.
Смачного!