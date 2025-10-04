- Дата публікації
Категорія
- Десерти
4 інгредієнти, 0 випічки, 100% насолоди: ранковий десерт, який підкорює з першого шматочка
Рецепт, який змінить ваше уявлення про домашні солодощі: ефектний десерт без випічки, що готується за 10 хвилин із 4 простих інгредієнтів. Вигляд — як у професійній кондитерській, смак — ще кращий.
Цей десерт настільки простий, що його зможе приготувати навіть початківець. Основний шар складається з печива — найкраще підійде Oreo або аналогічне, але будь-який варіант теж буде смачним. Ніжний крем готується всього з трьох інгредієнтів: білого шоколаду, сметани та желатину. Результат — легкий, повітряний десерт без складних технік.
Інгредієнти
- білий шоколад
- 60 г
- сметана 30%
- 200 г
- печиво (Орео)
- 80 г
- желатин
- 2 г
- вода
- для розчинення желатину
Процес приготування:
Розтопіть білий шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці до рідкого стану. Додайте до нього сметану та добре перемішайте до однорідної консистенції.
Окремо розчиніть желатин у воді. Повільно, тоненькою цівкою, влийте желатиновий розчин у шоколадно-сметанну масу, постійно помішуючи. У результаті має вийти гладкий, ніжний крем без грудочок.
Встановіть кулінарне кільце діаметром 10 см, обтягнуте харчовою плівкою, на плоску поверхню. Викладіть перший шар печива.
Полийте його частиною крему, розрівняйте. Повторюйте шари (печиво → крем), доки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар обов’язково повинен бути кремовим — це забезпечить охайний вигляд десерту.
Перенесіть десерт у холодильник щонайменше на 6–8 годин, щоб крем повністю застиг.Після охолодження обережно зніміть кільце та за бажанням прикрасьте десерт.
Смачного!