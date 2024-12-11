Ароматне печиво на свята нашвидкуруч: лише три інгредієнти, а скільки смаку

Вам не потрібно витрачати багато продуктів, щоб потішити своїх рідних смачним печивом на зимові свята.
Цей рецепт точно стане одним з ваших улюблених, адже він бюджетний і не потребує витрачання великої кількості сил та часу.
Інгредієнти
- згущене молоко
- 200 г
- вершкове масло
- 100 г
- кукурудзяний крохмаль
- 300 г
Процес приготування:
- Вершкове масло потрібно розм'якшити (дати постояти за кімнатної температури близько 20 хвилин). У миску з маслом додати згущене молоко.
- Всипати кукурудзяний крохмаль (можна замінити картопляним, але тоді беріть 350 г), ретельно розмішати всі інгредієнти за допомогою лопатки. Тісто виходить однорідним, не липне до рук.
- Сформувати невеликі кульки (розміром як волоський горіх) і викласти їх на деко, застелене пергаментом. Кожну кульку потрібно злегка приплюснути виделкою.
- Відправити у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
Смачного!