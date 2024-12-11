Ароматне печиво на свята нашвидкуруч: лише три інгредієнти, а скільки смаку

Вам не потрібно витрачати багато продуктів, щоб потішити своїх рідних смачним печивом на зимові свята.

Цей рецепт точно стане одним з ваших улюблених, адже він бюджетний і не потребує витрачання великої кількості сил та часу.

Інгредієнти згущене молоко 200 г вершкове масло 100 г кукурудзяний крохмаль 300 г

Процес приготування:

Вершкове масло потрібно розм'якшити (дати постояти за кімнатної температури близько 20 хвилин). У миску з маслом додати згущене молоко. Всипати кукурудзяний крохмаль (можна замінити картопляним, але тоді беріть 350 г), ретельно розмішати всі інгредієнти за допомогою лопатки. Тісто виходить однорідним, не липне до рук. Сформувати невеликі кульки (розміром як волоський горіх) і викласти їх на деко, застелене пергаментом. Кожну кульку потрібно злегка приплюснути виделкою. Відправити у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Смачного!