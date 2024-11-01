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Бюджетний десерт, який готується за лічені хвилини: торт "Секунда"

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
270 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
301
Час на прочитання
1 хв
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Бюджетний десерт, який готується за лічені хвилини: торт "Секунда"

Торт "Секунда" зі згущеним молоком / Фото: Фото з відкритих джерел

Торт "Секунда" — це один з найпростіших, найшвидших і найбюджетніших десертів.

Цей десерт ідеально готувати, коли гості вже на порозі, а в холодильнику немає нічого до чаю. Він порадує своїм смаком і простотою приготування. 

Інгредієнти

згущене молоко
380 г
яйця
3 шт.
вершкове масло
60 г
борошно
150 г
какао-порошок
2 ст. ложки
розпушувач
8 г
холодні вершки 33%
300 мл
цукор
100 г
ванільний цукор
8 г
сметана 20%
200 г

Процес приготування:

  1. Змішайте згущене молоко з яйцями і розтопленим вершковим маслом. Повинна вийти однорідна консистенція. Додайте борошно, розпушувач і какао. Перемішайте ще раз вінчиком.
  2. Вилийте тісто у форму для запікання на пергамент. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25 хвилин.
  3. Після приготування корж потрібно остудити, розрізати на 2 частини вертикально і на 2 частини горизонтально. Отримаєте чотири бісквіти. Підрівняйте краї (обрізки не викидайте, їх можна використати для прикрашання).
  4. Для крему: збийте охолоджені вершки з ванільним цукром і цукром до пишної маси. Додайте сметану і продовжуйте збивати. Перемастіть всі чотири коржа, не забуваючи про верх і боки. Прикрасьте крихтою. 

За бажанням торт можна також прикрасити розтопленим шоколадом. Поставте на 2 години в холодильник для застигання. Смачного!

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