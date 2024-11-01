Бюджетний десерт, який готується за лічені хвилини: торт "Секунда"

Торт "Секунда" — це один з найпростіших, найшвидших і найбюджетніших десертів.
Цей десерт ідеально готувати, коли гості вже на порозі, а в холодильнику немає нічого до чаю. Він порадує своїм смаком і простотою приготування.
Інгредієнти
- згущене молоко
- 380 г
- яйця
- 3 шт.
- вершкове масло
- 60 г
- борошно
- 150 г
- какао-порошок
- 2 ст. ложки
- розпушувач
- 8 г
- холодні вершки 33%
- 300 мл
- цукор
- 100 г
- ванільний цукор
- 8 г
- сметана 20%
- 200 г
Процес приготування:
- Змішайте згущене молоко з яйцями і розтопленим вершковим маслом. Повинна вийти однорідна консистенція. Додайте борошно, розпушувач і какао. Перемішайте ще раз вінчиком.
- Вилийте тісто у форму для запікання на пергамент. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25 хвилин.
- Після приготування корж потрібно остудити, розрізати на 2 частини вертикально і на 2 частини горизонтально. Отримаєте чотири бісквіти. Підрівняйте краї (обрізки не викидайте, їх можна використати для прикрашання).
- Для крему: збийте охолоджені вершки з ванільним цукром і цукром до пишної маси. Додайте сметану і продовжуйте збивати. Перемастіть всі чотири коржа, не забуваючи про верх і боки. Прикрасьте крихтою.
За бажанням торт можна також прикрасити розтопленим шоколадом. Поставте на 2 години в холодильник для застигання. Смачного!