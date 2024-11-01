Бюджетний десерт, який готується за лічені хвилини: торт "Секунда"

Торт "Секунда" — це один з найпростіших, найшвидших і найбюджетніших десертів.

Цей десерт ідеально готувати, коли гості вже на порозі, а в холодильнику немає нічого до чаю. Він порадує своїм смаком і простотою приготування.

Інгредієнти згущене молоко 380 г яйця 3 шт. вершкове масло 60 г борошно 150 г какао-порошок 2 ст. ложки розпушувач 8 г холодні вершки 33% 300 мл цукор 100 г ванільний цукор 8 г сметана 20% 200 г

Процес приготування:

Змішайте згущене молоко з яйцями і розтопленим вершковим маслом. Повинна вийти однорідна консистенція. Додайте борошно, розпушувач і какао. Перемішайте ще раз вінчиком. Вилийте тісто у форму для запікання на пергамент. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25 хвилин. Після приготування корж потрібно остудити, розрізати на 2 частини вертикально і на 2 частини горизонтально. Отримаєте чотири бісквіти. Підрівняйте краї (обрізки не викидайте, їх можна використати для прикрашання). Для крему: збийте охолоджені вершки з ванільним цукром і цукром до пишної маси. Додайте сметану і продовжуйте збивати. Перемастіть всі чотири коржа, не забуваючи про верх і боки. Прикрасьте крихтою.

За бажанням торт можна також прикрасити розтопленим шоколадом. Поставте на 2 години в холодильник для застигання. Смачного!