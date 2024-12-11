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Це легше, ніж ви думаєте: як приготувати популярний бенто-торт на Новий 2025 рік

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
260 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
89
Час на прочитання
1 хв
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Це легше, ніж ви думаєте: як приготувати популярний бенто-торт на Новий 2025 рік

Як приготувати новорічний бенто-торт / Фото: Фото Instagram.com

Бенто-торт — невеликий порційний десерт, який складається з кількох коржів та крему. Такі торти стали дуже популярними останнім часом. Ви можете з легкістю приготувати десерт на Новий рік.

Новорічний бенто-торт ви можете прикрасити у тематиці свята: додати фігурки ялинки, сніжинок, зірочок чи символ прийдешнього Нового року.

Інгредієнти

яйця
3 шт.
цукор
100 г
борошно
120 г
розпушувач
1 ч. ложка
ванільний цукор
1 ч. ложка
вершковий сир
200 г
вершки 33%
150 мл
цукрова пудра
80 г
ванільний екстракт
1 ч. ложка
вода
50 мл
цукор (для сиропу)
2 ст. ложки
лимонний сік
1 ч. ложка

Процес приготування:

  1. Спочатку приготуйте бісквіт: яйця збийте з цукром до пишної і густої маси (5-7 хвилин). Просійте борошно та розпушувач, а потім акуратно введеіть їх в яєчну суміш за допомогою лопатки, щоб не осадити масу.
  2. Тісто вилийте в форму (попередньо застелену пергаментом), випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Готовий корж розріжте на 2-3 тонкі коржі.
  3. Тепер потрібно приготувати крем: холодні вершки збийте до м'яких піків. Вершковий сир і цукрову пудру з ванільним екстрактом змішайте в окремій ємності, Обережно змішайте дві маси.
  4. Готуємо сироп: цукор розчиніть в гарячій воді, додайте лимонний сік та перемішайте.
  5. Збираємо торт: кожен корж потрібно просочити сиропом. Перемастіть коржі кремом, залишивши для прикрашання верху. Для рівних країв торт краще збирати в формі чи кільці. Прикрасьте за бажанням. Поставте в холодильник на 3-4 години.

Смачного!

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