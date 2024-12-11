Це легше, ніж ви думаєте: як приготувати популярний бенто-торт на Новий 2025 рік

Бенто-торт — невеликий порційний десерт, який складається з кількох коржів та крему. Такі торти стали дуже популярними останнім часом. Ви можете з легкістю приготувати десерт на Новий рік.
Новорічний бенто-торт ви можете прикрасити у тематиці свята: додати фігурки ялинки, сніжинок, зірочок чи символ прийдешнього Нового року.
Інгредієнти
- яйця
- 3 шт.
- цукор
- 100 г
- борошно
- 120 г
- розпушувач
- 1 ч. ложка
- ванільний цукор
- 1 ч. ложка
- вершковий сир
- 200 г
- вершки 33%
- 150 мл
- цукрова пудра
- 80 г
- ванільний екстракт
- 1 ч. ложка
- вода
- 50 мл
- цукор (для сиропу)
- 2 ст. ложки
- лимонний сік
- 1 ч. ложка
Процес приготування:
- Спочатку приготуйте бісквіт: яйця збийте з цукром до пишної і густої маси (5-7 хвилин). Просійте борошно та розпушувач, а потім акуратно введеіть їх в яєчну суміш за допомогою лопатки, щоб не осадити масу.
- Тісто вилийте в форму (попередньо застелену пергаментом), випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Готовий корж розріжте на 2-3 тонкі коржі.
- Тепер потрібно приготувати крем: холодні вершки збийте до м'яких піків. Вершковий сир і цукрову пудру з ванільним екстрактом змішайте в окремій ємності, Обережно змішайте дві маси.
- Готуємо сироп: цукор розчиніть в гарячій воді, додайте лимонний сік та перемішайте.
- Збираємо торт: кожен корж потрібно просочити сиропом. Перемастіть коржі кремом, залишивши для прикрашання верху. Для рівних країв торт краще збирати в формі чи кільці. Прикрасьте за бажанням. Поставте в холодильник на 3-4 години.
Смачного!