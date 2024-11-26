Цей торт стане справжнім фаворитом на зимові свята: наймодніший десерт 2025 року

Приготування цього десерту надзвичайно просте, але він має дуже ефектний вигляд. А тому його можна сміливо готувати на всі зимові свята. Гості будуть в захваті.

Інгредієнти яйця 4 шт. цукор 120 г борошно 160 г розпушувач 1 ч. ложка какао 30 г олія 50 мл молоко 50 мл охолоджені вершки 33% 500 мл цукрова пудра 120-150 г ванільний екстракт 2 ч. ложки вершковий сир (маскарпоне) 500 мл абрикосове варення 2-3 ст. ложки вода 20-30 мл чорний шоколад 80 г вершки 33% (для ганашу) 120 мл кокосова стружка за бажанням цукрова пудра (для декору) 1-2 ст. ложки вершки охолоджені 33% (для декору) 150 мл

Процес приготування:

Для приготування бісквіту: білки збити міксером з цукром до пишності, додати по одному жовтки, продовжуючи збивати. Просіяти борошно і розпушувач, акуратно ввести в яєчну масу, змішати до однорідності. В окремій ємності змішати какао, молоко і олію, додати 3 ст. ложки тіста і вимішати акуратно. Перекласти до загальної маси і перемішати. Форму (20 см в діаметрі) застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати 30 хвилин у розігрітій до 170 градусів духовці. Корж повністю остудити. Для крему: охолоджені вершки збити міксером до пишності, поступово всипати цукрову пудру. Додати вершковий сир і ванільний екстракт. Перемішати до однорідності міксером. Для просочення: в каструлі залити абрикосове варення водою, перемішати блендером до стану пюре, поставити на вогонь до кип'ятіння. Перелити в миску. Для ганашу: шоколад нарізати шматочками, покласти у миску, влити гарячі вершки, перемішати до розчинення шоколаду, накрити в контакт харчовою плівкою і залишити до охолодження. Має вийти стан масла. Складаємо торт: готовий корж розрізати на 4 рівні частини. Кожну просочити абрикосовим просоченням, викласти крем, розрівняти, поверх на готовий торт викласти ножем шоколадний ганаш, вирівняти по всіх поверхні. Боки також змастити кремом (збити міксером на високій швидкості вершки і цукор), посипати кокосовою стружкою.

Смачного!