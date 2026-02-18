ТСН у соціальних мережах

205
2 хв

Десерт без випікання: готується миттєво та тане в роті

Як приготувати десерт без випікання: «хмаринка», що тане в роті.

Ганна Носова
33 хвилини
132 ккал
Смачний десерт// фото: instagram.com/olha.holovina/

Смачний десерт// фото: instagram.com/olha.holovina/

Домашні солодощі можуть бути не лише смачними, а й надзвичайно простими у виконанні. Якщо ви шукаєте варіант, який не потребує випікання та складних маніпуляцій, зверніть увагу на цей легкий десерт. Завдяки своїй текстурі він нагадує невагому хмаринку, а його приготування займає лічені хвилини.

Інгредієнти для приготування

  • Ряжанка — 450–500 мл;

  • Банани — 2 штуки;

  • Какао — 2 столові ложки;

  • Цукор або цукрова пудра — 2 столові ложки;

  • Желатин — 10 грамів;

  • Вода — 50 мл.

Щоб десерт вийшов максимально кремовим, віддайте перевагу якісній ряжанці та добре стиглим бананам. Також важливо використовувати натуральний какао-порошок без зайвих домішок. Особливу увагу варто приділити желатину, розчиняйте його обережно, стежачи, щоб він не закипів, і вливайте в основну масу поступово — це забезпечить легкість та однорідність текстури.

Як приготувати десерт

  • Спершу необхідно залити желатин водою і дати йому добре набухнути.

  • У цей час у глибокій ємності змішайте ряжанку, какао, підсолоджувач та подрібнені банани. За допомогою блендера перетворіть ці інгредієнти на ніжну кремову масу.

  • Коли желатин повністю розчиниться (після обережного підігрівання), влийте його тонкою цівкою у бананову суміш, продовжуючи збивати блендером до повної однорідності.

  • Готову масу розподіліть по порційних креманках або склянках та відправте в холодильник щонайменше на одну годину.

Ці ласощі найкраще смакують добре охолодженими. Перед подаванням десерт можна прикрасити дрібкою какао або тертим шоколадом. Якщо ви хочете додати нових відтінків, спробуйте доповнити його свіжими ягодами, горішками або краплею меду. Така «хмаринка» ідеально пасує до кави чи ароматного чаю, стаючи чудовим завершенням будь-якої вечері.

