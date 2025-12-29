Десерт «Бите скло» на сметані або йогурті: покроковий рецепт приготування торту без випікання

Торт «Бите скло»

Торт «Бите скло», який також часто називають «Мозаїкою», — це справжня класика домашніх десертів. Він підкорює своєю легкістю, яскравим виглядом та простотою у приготуванні. Завдяки поєднанню ніжної сметанної основи, хрусткого печива та різнокольорового желе, цей десерт стане ідеальною прикрасою як для святкового столу, так і для звичайного сімейного чаювання.

Інгредієнти для приготування

Для основи та наповнення:

Сметана або йогурт — 500 г (можна змішати 50 на 50)

Цукрова пудра — 3 ст. л. (регулюйте за смаком)

Желатин — 10 г + 60 мл води для його розчинення

Ванільний цукор — 1 пакетик (або ванільний екстракт)

Кольорове желе — 3 пакетики різних кольорів (наприклад, червоне, жовте та зелене)

Крекер або інше печиво- 1 пачка (чудово смакує суміш ванільного та шоколадного)

Фрукти- банан, мандарини (за бажанням)

Покроковий процес приготування

Почніть із приготування кольорового желе. Кожен пакетик розчиніть у гарячій воді, розлийте у пласкі форми та залиште до повного застигання. Важливо, для приготування кольорового желе використовуйте менше води, ніж зазначено на упаковці (приблизно 250 мл на пакетик), щоб воно було щільним і добре тримало форму. Коли желе стане твердим, наріжте його на невеликі кубики. Саме вони створять ефект «битого скла» у готовому торті.

Залийте желатин холодною водою і залиште для набухання. Після цього розчиніть його на водяній бані або в мікрохвильовці (не доводячи до кипіння). У глибокій мисці змішайте сметану (або йогурт) із цукровою пудрою та ваніллю. Збийте масу міксером до однорідності, а потім тонкою цівкою введіть розчинений желатин, постійно помішуючи.

Наріжте фрукти невеликими шматочками. Банан додає десерту особливої м’якості. Зверніть увагу, що ківі та свіжий ананас краще не додавати, оскільки вони містять ферменти, які можуть перешкодити желатину застигнути. Крекер можна поламати на менші частини або залишити цілим, якщо він дрібний.

Підготуйте глибоку форму, застеливши її харчовою плівкою — це допоможе легко дістати торт після застигання. Викладіть у форму нарізані кубики желе, шматочки фруктів та крекер. Рівномірно залийте все сметанною сумішшю так, щоб вона заповнила всі порожнини між інгредієнтами.

Накрийте форму зверху плівкою та відправте в холодильник. Найкраще залишити торт на ніч, щоб він повністю стабілізувався. Перед подачею обережно переверніть десерт на пласку тарілку та зніміть плівку.

Готовий торт вражає своєю легкістю та свіжістю. Це чудовий варіант для тих, хто не хоче витрачати час на випікання, але прагне створити ефектний та смачний десерт.