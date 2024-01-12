Десерт із сухофруктів та горіхів: рецепт корисних солодощів

Якщо ви не уявляєте чаювання без цукерки, але дуже хочете бути стрункими, то приготуйте натуральний, корисний десерт без цукру. До його складу входять сухофрукти та горіхи. Їх можна давати дітям, вони не містять консервантів та барвників.
Інгредієнти
- фініки
- 250 г
- курага
- 250 г
- кунжут
- 50 г
- кунжут для обсипання
- 100 г
- кеш'ю
- 150 г
- насіння соняшника
- 50 г
- апельсинова цедра
- 1 ст. л.
- кориця
- на кінчику чайної ложки
- кардамон
- на кінчику чайної ложки
- Вимийте фініки та курагу. Фініки очистіть від кісточок і замочіть з курагою в окропі на 15-20 хвилин. Потім подрібніть у м'ясорубці.
- Кеш'ю, кунжут (50 грамів) і насіння злегка обсмажте на сковороді. Викладіть у сухофрукти. Додайте апельсинову цедру, корицю та кардамон. Ретельно перемішайте.
- Сформуйте з отриманої маси ковбаски, обваляйте в обсмаженому кунжуті та відправте до холодильника на кілька годин.
Поради:
- Сухофрукти використовуйте будь-які.
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