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Десерт із сухофруктів та горіхів: рецепт корисних солодощів

Час приготування
2 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
362 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
465
Час на прочитання
1 хв
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Десерт із сухофруктів та горіхів: рецепт корисних солодощів

Десерт із сухофруктів та горіхів / Фото: Credits

Якщо ви не уявляєте чаювання без цукерки, але дуже хочете бути стрункими, то приготуйте натуральний, корисний десерт без цукру. До його складу входять сухофрукти та горіхи. Їх можна давати дітям, вони не містять консервантів та барвників.

Інгредієнти

фініки
250 г
курага
250 г
кунжут
50 г
кунжут для обсипання
100 г
кеш'ю
150 г
насіння соняшника
50 г
апельсинова цедра
1 ст. л.
кориця
на кінчику чайної ложки
кардамон
на кінчику чайної ложки
  1. Вимийте фініки та курагу. Фініки очистіть від кісточок і замочіть з курагою в окропі на 15-20 хвилин. Потім подрібніть у м'ясорубці.
  2. Кеш'ю, кунжут (50 грамів) і насіння злегка обсмажте на сковороді. Викладіть у сухофрукти. Додайте апельсинову цедру, корицю та кардамон. Ретельно перемішайте.
  3. Сформуйте з отриманої маси ковбаски, обваляйте в обсмаженому кунжуті та відправте до холодильника на кілька годин.

Поради:

  • Сухофрукти використовуйте будь-які.

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