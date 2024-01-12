Десерт із сухофруктів та горіхів: рецепт корисних солодощів

Якщо ви не уявляєте чаювання без цукерки, але дуже хочете бути стрункими, то приготуйте натуральний, корисний десерт без цукру. До його складу входять сухофрукти та горіхи. Їх можна давати дітям, вони не містять консервантів та барвників.