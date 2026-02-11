ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
1 хв

Десерт «картопля» за 15 хвилин: простий рецепт з доступних інгредієнтів.

Готуємо тістечко «картопля» з того, що є за 15 хвилин

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
390 ккал
Десерт «картопля»

Десерт «картопля»

Це надзвичайно швидкий варіант знайомого з дитинства ласого частування, який не потребує випікання.

Інгредієнти

  • Основа (крихта з печива, сухарів або бісквіта) — 150 г;

  • Молоко — 50 г;

  • Вершкове масло — 50 г;

  • Цукрова пудра — 30 г (якщо основа не солодка, беріть 60 г);

  • Какао-порошок — від 1 до 3 ст. л.;

  • Подрібнені горіхи — 30 г;

  • Коньяк або ром — 1 ст. л. для аромату.

Як приготувати тістечко «картопля»

Спочатку потрібно подрібнити основу та горіхи. Основу краще перетворити на дрібну крихту, а горіхи залишити шматочками середнього розміру для приємної текстури. У глибокій ємності змішайте сухі компоненти з м’яким вершковим маслом.

Після цього поступово додавайте молоко кімнатної температури та алкоголь. Важливо вливати молоко частинами: якщо маса розвалюється — додайте ще трохи рідини, а якщо вона стала занадто м’якою і не тримає форму — досипте крихти.

Коли суміш стане пластичною, сформуйте невеликі кульки. Готовий десерт можна обваляти в горіхах, какао або пудрі. Обов’язково залиште тістечка в холодильнику на годину — це дозволить маслу застигнути, а сухій крихті добре просочитися вологою.

Дата публікації
Кількість переглядів
246
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie