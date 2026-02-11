- Дата публікації
Десерт «картопля» за 15 хвилин: простий рецепт з доступних інгредієнтів.
Готуємо тістечко «картопля» з того, що є за 15 хвилин
Це надзвичайно швидкий варіант знайомого з дитинства ласого частування, який не потребує випікання.
Інгредієнти
Основа (крихта з печива, сухарів або бісквіта) — 150 г;
Молоко — 50 г;
Вершкове масло — 50 г;
Цукрова пудра — 30 г (якщо основа не солодка, беріть 60 г);
Какао-порошок — від 1 до 3 ст. л.;
Подрібнені горіхи — 30 г;
Коньяк або ром — 1 ст. л. для аромату.
Як приготувати тістечко «картопля»
Спочатку потрібно подрібнити основу та горіхи. Основу краще перетворити на дрібну крихту, а горіхи залишити шматочками середнього розміру для приємної текстури. У глибокій ємності змішайте сухі компоненти з м’яким вершковим маслом.
Після цього поступово додавайте молоко кімнатної температури та алкоголь. Важливо вливати молоко частинами: якщо маса розвалюється — додайте ще трохи рідини, а якщо вона стала занадто м’якою і не тримає форму — досипте крихти.
Коли суміш стане пластичною, сформуйте невеликі кульки. Готовий десерт можна обваляти в горіхах, какао або пудрі. Обов’язково залиште тістечка в холодильнику на годину — це дозволить маслу застигнути, а сухій крихті добре просочитися вологою.