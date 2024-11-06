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Десерт, який допомагає худнути: яблучний пиріг без цукру

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
118 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
181
Час на прочитання
1 хв
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Десерт, який допомагає худнути: яблучний пиріг без цукру

Десерт з яблук без цукру (фото ілюстративне) / Фото: Фото з відкритих джерел

Блогер з TikTok під ніком @harlamov_cook поділився рецептом яблучного десерту, який допоміг йому схуднути без необхідності відмовлятися від смачного.

Цей десерт з яблук дуже швидко та просто готується, але, найголовніше, його можна їсти на схудненні хоч щодня.

Інгредієнти

яблуко
2 шт.
яйце
2 шт.
натуральний йогурт
80 г
ванільний екстракт
за смаком
цукрозамінник
за смаком
мелена кориця
за смаком

Процес приготування:

  1. Яблука очистити від шкірки, нарізати на довільні невеликі шматочки. 
  2. В чашу блендера покласти шматочки яблук, вибити два яйця, додати всі інші інгредієнти (крім кориці) і перебити до однорідної маси.
  3. Вилити масу в форму для випікання і поставити в розігріту до 180 градусів духовки на 25-30 хвилин.
  4. Готовий десерт присипати меленою корицею.

Смачного!

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