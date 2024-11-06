Десерт, який допомагає худнути: яблучний пиріг без цукру

Блогер з TikTok під ніком @harlamov_cook поділився рецептом яблучного десерту, який допоміг йому схуднути без необхідності відмовлятися від смачного.

Цей десерт з яблук дуже швидко та просто готується, але, найголовніше, його можна їсти на схудненні хоч щодня.

Інгредієнти яблуко 2 шт. яйце 2 шт. натуральний йогурт 80 г ванільний екстракт за смаком цукрозамінник за смаком мелена кориця за смаком

Процес приготування:

Яблука очистити від шкірки, нарізати на довільні невеликі шматочки. В чашу блендера покласти шматочки яблук, вибити два яйця, додати всі інші інгредієнти (крім кориці) і перебити до однорідної маси. Вилити масу в форму для випікання і поставити в розігріту до 180 градусів духовки на 25-30 хвилин. Готовий десерт присипати меленою корицею.

Смачного!