Десерт, який допомагає худнути: яблучний пиріг без цукру

Блогер з TikTok під ніком @harlamov_cook поділився рецептом яблучного десерту, який допоміг йому схуднути без необхідності відмовлятися від смачного.
Цей десерт з яблук дуже швидко та просто готується, але, найголовніше, його можна їсти на схудненні хоч щодня.
Інгредієнти
- яблуко
- 2 шт.
- яйце
- 2 шт.
- натуральний йогурт
- 80 г
- ванільний екстракт
- за смаком
- цукрозамінник
- за смаком
- мелена кориця
- за смаком
Процес приготування:
- Яблука очистити від шкірки, нарізати на довільні невеликі шматочки.
- В чашу блендера покласти шматочки яблук, вибити два яйця, додати всі інші інгредієнти (крім кориці) і перебити до однорідної маси.
- Вилити масу в форму для випікання і поставити в розігріту до 180 градусів духовки на 25-30 хвилин.
- Готовий десерт присипати меленою корицею.
Смачного!