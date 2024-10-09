Десерт з гарбуза: смачний, корисний, сподобається всій сім'ї

Як приготувати смачний десерт з гарбуза

Сезон гарбузів почався, господині почали активно готувати різноманітні корисні страви з овоча - а запікати, смажити, варити супи та каші. А десерти які можна приготувати з гарбуза - пальчики оближеш.

Пропонуємо рецепт крутого десерту з гарбуза - мінімум продуктів, готується швидко, подобається і дорослим, і дітям.

Рецепт гарбузового десерту

Інгредієнти:

Гарбуз — 800 г.

Сир «Маскарпоне» — 180 г, замість сиру можна використовувати сметану 20% жирності - 150 г

Цукрова пудра - 4 ст.л.

Яйця - 2 шт.

Приготування:

Гарбуз почистити, порізати невеликими кубиками.

Яйця та цукрову пудру збити виделкою.

Додати до збитої маси сир «Маскарпоне» або сметану.

Форму для запікання змастити вершковим маслом.

Викласти в неї гарбуза, залити їх сумішшю з яєць та маскарпоне

Готувати у духовці при 180 градусах приблизно 35−40 хвилин, щоб шматочки гарбуза були мʼякими.

Якщо хочеться зготувати гарбуз швидше, шматочки овоча перед тим, як запікати проварити й відкинути на друшляк. У такому разі часу на приготування десерту у духовці потрібно буде менше.

Десерт можна їсти як теплий, так і холодний, однаково смачний.

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