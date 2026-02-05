Домашні пряники на сковороді: щоб приготувати, духовка не потрібна

Пряники на сковороді//Фото: yuliia_mikulich / Instagram

Щоб приготувати ніжну випічку, а саме пряники на сковороді, можна скористатися цим рецептом. Пряники виходять ароматними та м’якими завдяки особливій технології приготування під кришкою.

Необхідні інгредієнти

80 г айрану (замість нього можна взяти кефір або йогурт);

80 г цукру;

40 г меду;

10 г ванільного цукру;

250 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

Дрібка соди;

Дрібка солі;

0,5 ч. л. кориці;

Лимонна цедра за вашим смаком;

30 г олії;

Цукрова пудра для прикрашання готових пряників.

Процес приготування тіста

Почніть із підготовки солодкої основи. У невеликій каструлі змішайте айран із цукром, ванільним цукром та медом. Поставте суміш на плиту і злегка підігрійте, постійно помішуючи, доки цукор і мед повністю не розчиняться. Слідкуйте, щоб маса не закипіла. Перелийте теплу суміш у миску для замішування. Додайте олію, дрібку солі, корицю та лимонну цедру. Ретельно перемішайте компоненти до однорідності. Поступово додавайте просіяне борошно разом із розпушувачем та содою. Замісіть тісто вручну. Воно повинно вийти м’яким і мати легку липку текстуру. Розділіть готове тісто на 10 рівних частин. Якщо воно занадто липне до рук, використовуйте невелику кількість борошна. Сформуйте з кожної частини акуратну кульку та притисніть її долонею, щоб отримати заготовку товщиною близько 1 см. Для приготування оберіть сковороду з товстим дном. Застеліть її листом пергаменту та встановіть мінімальний вогонь. Викладіть пряники на відстані один від одного. Накрийте сковороду кришкою та випікайте першу сторону протягом 6 хвилин. Після цього акуратно переверніть пряники. Щоб випічка була м’якою, налийте одну столову ложку води по краю сковороди (на дно, під пергамент), швидко накрийте кришкою і готуйте ще 6 хвилин. Зніміть готові пряники з вогню та викладіть на тарілку. Накрийте їх чистим рушником і дайте «відпочити» 10 хвилин. Перед подачею рясно присипте випічку цукровою пудрою.

Зберігайте пряники в щільно закритій ємності. Найкраще вони смакують через кілька годин або на наступний день, коли структура стає максимально ніжною.