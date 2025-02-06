Дуже смачний сирний десерт: рецепт бюджетної страви

Десерт із кисломолочного сиру з желатином та фруктами
Сирне желе з фруктами – чудовий десерт, який поєднує в собі не тільки задоволення, а й користь для організму. А ще він не потребує випічки та багато часу для приготування.
Щоб приготувати смачнющій десерт потрібні такі інгредієнти:
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Кисломолочний сир будь-якої жирності- 500 г.
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Цукор - 100-150 г.
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Молоко - 200 г
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Фрукти - 500 г.
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Желатин - 100 г
Готувати сирний десерт дуже просто та швидко
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Висипаємо у місткість сир. Додаємо цукор, вливаємо молоко.
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Все перемішуємо, збиваємо блендером до однорідної маси.
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Заливаємо желатин водою, щоб він набух.
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В цей час нарізаємо фрукти. Беріть ті фрукти, які ви більше любите. Додаємо їх до сирної маси.
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Желатин нагріваємо, щоб він повністю розчинився та тоненькою цівкою вливаємо до сирної маси. Все добру перемішуємо.
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Розливаємо по формам та ставимо в холодильник.
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