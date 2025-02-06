Дуже смачний сирний десерт: рецепт бюджетної страви

Сирне желе з фруктами – чудовий десерт, який поєднує в собі не тільки задоволення, а й користь для організму. А ще він не потребує випічки та багато часу для приготування.

Щоб приготувати смачнющій десерт потрібні такі інгредієнти:

Кисломолочний сир будь-якої жирності- 500 г.

Цукор - 100-150 г.

Молоко - 200 г

Фрукти - 500 г.

Желатин - 100 г

Готувати сирний десерт дуже просто та швидко

Висипаємо у місткість сир. Додаємо цукор, вливаємо молоко.

Все перемішуємо, збиваємо блендером до однорідної маси.

Заливаємо желатин водою, щоб він набух.

В цей час нарізаємо фрукти. Беріть ті фрукти, які ви більше любите. Додаємо їх до сирної маси.

Желатин нагріваємо, щоб він повністю розчинився та тоненькою цівкою вливаємо до сирної маси. Все добру перемішуємо.

Розливаємо по формам та ставимо в холодильник.

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