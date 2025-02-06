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Дуже смачний сирний десерт: рецепт бюджетної страви

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
54 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
222
Час на прочитання
1 хв
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Дуже смачний сирний десерт: рецепт бюджетної страви

Сирний десерт

Десерт із кисломолочного сиру з желатином та фруктами

Сирне желе з фруктами –  чудовий десерт, який поєднує в собі не тільки задоволення, а й користь для організму. А ще він не потребує випічки та багато часу для приготування.

Щоб приготувати смачнющій десерт потрібні такі інгредієнти:

  • Кисломолочний сир будь-якої жирності- 500 г.

  • Цукор - 100-150 г.

  • Молоко - 200 г

  • Фрукти - 500 г.

  • Желатин - 100 г

Готувати сирний десерт дуже просто та швидко

  • Висипаємо у місткість сир. Додаємо цукор, вливаємо молоко.

  • Все перемішуємо, збиваємо блендером до однорідної маси.

  • Заливаємо желатин водою, щоб він набух.

  • В цей час нарізаємо фрукти. Беріть ті фрукти, які ви більше любите. Додаємо їх до сирної маси.

  • Желатин нагріваємо, щоб він повністю розчинився та тоненькою цівкою вливаємо до сирної маси. Все добру перемішуємо.

  • Розливаємо по формам та ставимо в холодильник.

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