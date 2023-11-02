Гарбузові цукати - рецепт приготування в домашніх умовах

Для приготування гарбузових смаколиків краще обирати солодші сорти гарбуза. В такому разі можна буде додавати менше цукру. Якщо гарбуз не дуже солодкий, просто додайте більше цукру на свій смак.

Приготувати можна як в духовці, так і в сушарці.

Готуємо цукати з гарбуза

Інгредієнти

гарбуз - 1 кг,

цукор - 500 г,

лимон - 1 шт,

спеції за бажанням.

Рецепт приготування

Почистьте гарбуз та наріжте шматочками не товще 0,5 см.

Засипте порізані шматочки гарбуза цукром, можна додати спеції, перемішайте та лишіть на певний час, поки гарбуз не пустить сік.

Прокип’ятіть гарбуз впродовж 10 хвилин і дайте повністю охолонути. Потім прокип’ятіть ще раз і знову дайте охолонути.

Додайте сік одного лимона і третій раз прокип’ятіть.

Дайте охолонути та перекладіть у друшляк, щоб вся рідина стекла.

Перекладіть гарбуз на сітки сушарки чи на застелене пергаментом деко та сушіть до готовності у духовці за температури 70 градусів - це 4-5 годин.

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