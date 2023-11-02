Гарбузові цукати - рецепт приготування в домашніх умовах

Рецепт приготування домашніх смаколиків - гарбузових цукатів
Для приготування гарбузових смаколиків краще обирати солодші сорти гарбуза. В такому разі можна буде додавати менше цукру. Якщо гарбуз не дуже солодкий, просто додайте більше цукру на свій смак.
Приготувати можна як в духовці, так і в сушарці.
Готуємо цукати з гарбуза
Інгредієнти
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гарбуз - 1 кг,
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цукор - 500 г,
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лимон - 1 шт,
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спеції за бажанням.
Рецепт приготування
- Почистьте гарбуз та наріжте шматочками не товще 0,5 см.
- Засипте порізані шматочки гарбуза цукром, можна додати спеції, перемішайте та лишіть на певний час, поки гарбуз не пустить сік.
- Прокип’ятіть гарбуз впродовж 10 хвилин і дайте повністю охолонути. Потім прокип’ятіть ще раз і знову дайте охолонути.
- Додайте сік одного лимона і третій раз прокип’ятіть.
- Дайте охолонути та перекладіть у друшляк, щоб вся рідина стекла.
- Перекладіть гарбуз на сітки сушарки чи на застелене пергаментом деко та сушіть до готовності у духовці за температури 70 градусів - це 4-5 годин.
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