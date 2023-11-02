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Гарбузові цукати - рецепт приготування в домашніх умовах

Час приготування
5 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
172 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
913
Час на прочитання
1 хв
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Гарбузові цукати - рецепт приготування в домашніх умовах

гарбузові цукати

Рецепт приготування домашніх смаколиків - гарбузових цукатів

Для приготування гарбузових смаколиків краще обирати солодші сорти гарбуза. В такому разі можна буде додавати менше цукру. Якщо гарбуз не дуже солодкий, просто додайте більше цукру на свій смак.

Приготувати можна як в духовці, так і в сушарці.

Готуємо цукати з  гарбуза

Інгредієнти

  • гарбуз - 1 кг,  

  • цукор - 500 г,

  • лимон - 1 шт,

  • спеції за бажанням.

Рецепт приготування

  • Почистьте гарбуз та наріжте шматочками не товще 0,5 см. 
  • Засипте порізані шматочки гарбуза цукром, можна додати спеції, перемішайте та лишіть на певний час, поки гарбуз не пустить сік.
  • Прокип’ятіть гарбуз впродовж 10 хвилин і дайте повністю охолонути. Потім прокип’ятіть ще раз і знову дайте охолонути.
  • Додайте сік одного лимона і третій раз прокип’ятіть.
  • Дайте охолонути та перекладіть у друшляк, щоб вся рідина стекла.
  • Перекладіть гарбуз на сітки сушарки чи на застелене пергаментом деко та сушіть до готовності у духовці за температури 70 градусів - це 4-5 годин.

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Дата публікації
Перегляди
913
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