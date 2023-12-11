Гарбузовий бісквіт — готуємо дуже просто в духовці смачний пиріг

Бісквіт з гарбузом - як його приготувати

Золотистий гарбузовий бісквіт можна з'їсти просто так, він танутиме в роті, а можна використати для приготування будь-якого торта.

Рецепт гарбузового бісквіта

Інгредієнти

яйця – 3 штуки,

м'якота гарбуза – 150 грамів,

борошно – 130 грамів,

цукор – 150 грамів,

сіль – щіпка,

ванільний цукор – третина чайної ложки,

олія рослинна, цукрова пудра – на смак.

Готуємо гарбузовий бісквіт

Почистити гарбуза, порізати на кусочки, натерти м'якоту гарбуза на дрібній тертці. За бажанням очищену м'якоту можна пропарити у мікрохвильовій печі приблизно 2 хвилини, або трохи запекти в духовці

Міксером збити яйця, додати сіль, ванільний цукор і звичайний цукор. Ретельно збити на високій швидкості протягом декількох хвилин. Слідкуйте, щоб не пере збивати яєчну масу, оскільки вона може розшаруватись.

Потім всипати пшеничне борошно та акуратно перемішати суміш.

Викласти в тісто тертий гарбуз і обережно перемішати.

Змастити форму олією або вершковим, викласти тісто і розрівняти його по поверхні.

Помістити форму в розігріту до 180 градусів духовку, випікати протягом 25-30 хвилин.

Дверцята в процесі випікання краще не відчиняти, тому що випічка може впасти через різницю температур. Її готовність перевірте дерев'яною шпажкою чи сірником. Якщо шпажка виходить сухою із середини бісквіта, то він повністю готовий.

Готовий бісквіт витягнути з духовки та залишити остигати. Присипати цукровою пудрою.

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