Гарбузовий чізкейк: смачний осінній десерт, який не потрібно випікати

Надзвичайно цінний для нашого організму та одночасно дешевий та доступний овоч використовується для приготування найрізноманітніших осінніх та не лише страв. Серед цікавих рецептів — гарбузовий чизкейк, який не потребує випікання.

Десерт дуже просто приготувати, не потрібно випікати, ніхто не здогадається, з чого він.

Рецепт гарбузового чизкейка

Інгредієнти:

Пісочне печиво - 200 г

Розмʼякшене масло - 30 г

Для заливки

Відварений гарбуз - 600 г

Сік одного апельсину

Крем-сир - 400 г

Цукор - 100 г

Желатин - 18 г

Ванільний цукор

Вода - 100 мл

Приготування:

Зробити основу для чизкейка. Будь-яке пісочне тісто перебити в крихту, змішати з маслом і викласти, втрамбовуючи, на дно розʼємної форми, поставити в холодильник.

Готуємо заливку

Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати.

Всі інші інгредієнти для заливки кладемо у блендер.

Розігріваємо желатин до розчинення. Перемішуємо і додаємо до інших інгредієнтів.

Перебиваємо всі інгредієнти для заливки в однорідну масу і виливаємо на основу з печива. Ставимо в холодильник.

Повноцінний чизкейк готовий. "Але він буде ще смачнішим, якщо до нього додати апельсинову ноту", - розповіла авторка рецепта.

Щоб приготувати апельсиновий конфі 200 мл соку виливаємо у каструлю, всипаємо 35-50 г цукру, залежно від того, наскільки солодкі апельсини та ставимо нагріватися. У 50 г мл холодного апельсинового соку розчиняємо крохмаль. Коли сік закипить, вливаємо крохмаль і варимо до загустіння безперервно помішуючи. Остуджуємо, помішуючи, щоб не було гаряче і виливаємо зверху на гарбузову заливку. "Ставимо все в холодильник, мінімально потрібно годин 5, а краще на ніч".

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