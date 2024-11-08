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Гарбузовий чізкейк: смачний осінній десерт, який не потрібно випікати

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
212 ккал
Дата публікації
Перегляди
172
Час на прочитання
2 хв
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Гарбузовий чізкейк: смачний осінній десерт, який не потрібно випікати

Чізкейк

Чизкейк з гарбуза — смачно і корисно

Надзвичайно цінний для нашого організму та одночасно дешевий та доступний овоч використовується для приготування найрізноманітніших осінніх та не лише страв. Серед цікавих рецептів — гарбузовий чизкейк, який не потребує випікання.

Десерт дуже просто приготувати, не потрібно випікати, ніхто не здогадається, з чого він.

Рецепт гарбузового чизкейка 

Інгредієнти:

  • Пісочне печиво - 200 г
  • Розмʼякшене масло - 30 г

Для заливки

  • Відварений гарбуз - 600 г
  • Сік одного апельсину
  • Крем-сир - 400 г
  • Цукор - 100 г
  • Желатин - 18 г
  • Ванільний цукор
  • Вода - 100 мл

Приготування:

  • Зробити основу для чизкейка. Будь-яке пісочне тісто перебити в крихту, змішати з маслом і викласти, втрамбовуючи, на дно розʼємної форми, поставити в холодильник.

Готуємо заливку

  • Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати.
  • Всі інші інгредієнти для заливки кладемо у блендер. 
  • Розігріваємо желатин до розчинення. Перемішуємо і додаємо до інших інгредієнтів.
  • Перебиваємо всі інгредієнти для заливки в однорідну масу і виливаємо на основу з печива. Ставимо в холодильник.

Повноцінний чизкейк готовий. "Але він буде ще смачнішим, якщо до нього додати апельсинову ноту", - розповіла авторка рецепта.

Щоб приготувати апельсиновий конфі  200 мл соку виливаємо у каструлю, всипаємо 35-50 г цукру, залежно від того, наскільки солодкі апельсини та  ставимо нагріватися. У 50 г мл холодного апельсинового соку розчиняємо крохмаль. Коли сік закипить, вливаємо крохмаль і варимо до загустіння безперервно помішуючи. Остуджуємо, помішуючи, щоб не було гаряче і виливаємо зверху на гарбузову заливку. "Ставимо все в холодильник, мінімально потрібно годин 5, а краще на ніч".

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