Гарбузовий чізкейк: смачний осінній десерт, який не потрібно випікати

Чизкейк з гарбуза — смачно і корисно
Надзвичайно цінний для нашого організму та одночасно дешевий та доступний овоч використовується для приготування найрізноманітніших осінніх та не лише страв. Серед цікавих рецептів — гарбузовий чизкейк, який не потребує випікання.
Десерт дуже просто приготувати, не потрібно випікати, ніхто не здогадається, з чого він.
Рецепт гарбузового чизкейка
Інгредієнти:
- Пісочне печиво - 200 г
- Розмʼякшене масло - 30 г
Для заливки
- Відварений гарбуз - 600 г
- Сік одного апельсину
- Крем-сир - 400 г
- Цукор - 100 г
- Желатин - 18 г
- Ванільний цукор
- Вода - 100 мл
Приготування:
- Зробити основу для чизкейка. Будь-яке пісочне тісто перебити в крихту, змішати з маслом і викласти, втрамбовуючи, на дно розʼємної форми, поставити в холодильник.
Готуємо заливку
- Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати.
- Всі інші інгредієнти для заливки кладемо у блендер.
- Розігріваємо желатин до розчинення. Перемішуємо і додаємо до інших інгредієнтів.
- Перебиваємо всі інгредієнти для заливки в однорідну масу і виливаємо на основу з печива. Ставимо в холодильник.
Повноцінний чизкейк готовий. "Але він буде ще смачнішим, якщо до нього додати апельсинову ноту", - розповіла авторка рецепта.
Щоб приготувати апельсиновий конфі 200 мл соку виливаємо у каструлю, всипаємо 35-50 г цукру, залежно від того, наскільки солодкі апельсини та ставимо нагріватися. У 50 г мл холодного апельсинового соку розчиняємо крохмаль. Коли сік закипить, вливаємо крохмаль і варимо до загустіння безперервно помішуючи. Остуджуємо, помішуючи, щоб не було гаряче і виливаємо зверху на гарбузову заливку. "Ставимо все в холодильник, мінімально потрібно годин 5, а краще на ніч".
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